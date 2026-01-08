Live
      யுவன் குரலில் வெளியான பராசக்தி படத்தின் சேனைக் கூட்டம் பாடல்!
      யுவன் குரலில் வெளியான பராசக்தி படத்தின் 'சேனைக் கூட்டம்' பாடல்!

      8 Jan 2026 8:18 AM IST
      • இந்தி திணிப்புக்கு எதிரான மொழிப்போரை அடிப்படையாக கொண்டு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

      சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடித்துள்ள படம் பராசக்தி.

      சிவகார்த்திகேயனின் 25வது படமான இதில் ஜெயம் ரவி, அதர்வா, ஸ்ரீலீலா ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர்.

      இந்தி திணிப்புக்கு எதிரான மொழிப்போரை அடிப்படையாக கொண்டு எடுக்கப்பட்டுள்ள இப்படத்திற்கு ஜி.வி.பிரகாஷ்குமார் இசையமைத்துள்ளார்.

      இப்படத்தின் டிரெய்லர் ஜனவரி 5 வெளியானது. இதுவரை இந்த டிரெய்லர் 53 மில்லியன் பார்வைகளை கடந்து சாதனை படைத்துள்ளது.

      இந்நிலையில் யுவன் சங்கர் ராஜா குரலில் பராசக்தியின் இடம்பெற்ற சேனைக் கூட்டம் பாடல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

      பராசக்தி சிவகார்த்திகேயன் சுதா கொங்கரா ஸ்ரீலீலா இந்தி திணிப்பு யுவன் சங்கர் ராஜா ஜிவி பிரகாஷ் குமார் Parasakthi sivakarthikeyan sudha kongara sreeleela Hindi imposition Yuvan Shankar Raja GV Prakash Kumar 
