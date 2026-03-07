என் மலர்
#AlluArjun இல்ல திருமணத்தில் கலந்து கொண்ட சூர்யா - வைரல் புகைப்படங்கள்
- அல்லு சிரிஷ்க்கு நேற்று ஐதராபாத்தில் திருமணம் நடைபெற்றது.
- நைனிகா ரெட்டி என்பவரை அல்லு சிரிஷ் திருமணம் செய்துகொண்டார்.
அல்லு அர்ஜுன் அவர்களின் சகோதரரும் நடிகருமான அல்லு சிரிஷ்க்கு நேற்று ஐதராபாத்தில் திருமணம் நடைபெற்றது. நைனிகா ரெட்டி என்பவரை குடும்பத்தினர் மற்றும் நெருங்கிய நண்பர்கள் முன்னிலையில் அல்லு சிரிஷ் திருமணம் செய்துகொண்டார்.
இந்த திருமணத்தில் சிரஞ்சீவி, சூர்யா, லோகேஷ் கனகராஜ் உள்ளிட்ட நட்சத்திர பிரபலங்கள் கலந்துகொண்டனர்.
இந்நிலையில், மனமக்களுடன் சூர்யா எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படமும் சிரஞ்சீவி, அல்லு அர்ஜுனுடன் சூர்யா எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படமும் இணையத்தில் வைரலானது.
