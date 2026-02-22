சூர்யா படத்தின் அப்டேட் கொடுத்த ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார்

Live
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்22 Feb 2026 2:21 PM IST
      சூர்யா 46 படத்திற்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார்.

      தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகர் சூர்யா. இவர் ஆர்.ஜே.பாலாஜி இயக்கத்தில் நடித்துள்ள 45-வது படமான 'கருப்பு' படத்தின் பணிகள் நிறைவடைந்து வெளியிட தயாராக உள்ளது. இதைத் தொடர்ந்து நடிகர் சூர்யா மற்றும் இயக்குநர் வெங்கி அட்லூரி கூட்டணியில் புதிய படம் உருவாகி வருகிறது.

      இந்தப் படத்தில் நடிகர் சூர்யாவுக்கு மமிதா பைஜூ ஜோடியாக நடிக்கிறார். இந்தப் படத்திற்கான பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த நிலையில், படத்தின் புதிய அப்டேட் விரைவில் வெளியாகும் என இசையமைப்பாளர் ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

      இது குறித்த X தளப் பதிவில், "S46-க்கான குக்கிங் நடைபெறுகிறது. மிக விரைவில் வருகிறோம், விரைவில் அப்டேட்," என்று ஜி.வி. பிரகாஷ் தெரிவித்துள்ளார்.

