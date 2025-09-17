என் மலர்
கார்
ஜி.எஸ்.டி. வரி குறைப்பில் இவ்வளவு பலன்களா? ரூ.10 லட்சம் பட்ஜெட்டில் கிடைக்கும் டாப் கார் மாடல்கள்!
- ஜி.எஸ்.டி. வரி 28 சதவிகிதத்தில் இருந்து 18 சதவிகிதமாக குறைகிறது.
- ரூ.10 லட்சத்திற்குள் சக்தி வாய்ந்த மற்றும் நவீன அம்சங்கள் நிறைந்த கார்களை விரும்புபவர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த தேர்வாகும்.
மத்திய அரசு வசூலித்து வரும் ஜிஎஸ்டி வரியில் சீர்திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. அதன்படி வருகிற 22-ந்தேதிக்கு பின் ஜி.எஸ்.டி. 2.0 சீர்திருத்தங்கள் அமலுக்கு வரவிருக்கிறது. இதன் பிறகு, இந்தியாவில் சிறிய ரக கார்களின் விலை குறைய உள்ளது.
ஜி.எஸ்.டி. மாற்றத்தின் படி, 4 மீட்டருக்கும் குறைவான நீளமும், 1200 சி.சி. பெட்ரோல் அல்லது 1500 சி.சி. டீசல் எஞ்ஜினுக்கு இணையாகவோ அல்லது அதனை காட்டிலும் குறைந்த சி.சி. எஞ்ஜின் கொண்ட பெட்ரோல், டீசல், சி.என்.ஜி. மற்றும் எல்.பி.ஜி. வாகனங்களுக்கான ஜி.எஸ்.டி. வரி 28 சதவிகிதத்தில் இருந்து 18 சதவிகிதமாக குறைகிறது.
இந்நிலையில் ரூ.10 லட்சத்திற்குள் பாதுகாப்பிற்கும், எரிபொருள் சிக்கனத்திற்கும், செயல்திறனுக்கும் பிரபலமான கார்கள், எவ்வளவு விலை குறைய இருக்கின்றன என்பதை தொடர்ந்து பார்ப்போம்.
டாடா பன்ச்
இந்தியாவின் பாதுகாப்பான மற்றும் பிரபலமான மைக்ரோ-எஸ்.யூ.வி. கார்களில் ஒன்று டாடா பன்ச். 1.2 லிட்டர் ரெவோட்ரான் பெட்ரோல் எஞ்ஜின் (87 எச்.பி.) இதில் உள்ளது. ஜி.எஸ்.டி. குறைப்பிற்குபிறகு சுமார் ரூ. 85 ஆயிரம் வரை இந்த காரில் சலுகை கிடைக்கும். சிறிய அளவிலான இந்த எஸ்.யூ.வி. கார் பாதுகாப்பிற்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பவர்களுக்கு சிறந்த தேர்வு ஆகும்.
மாருதி சுசுகி வேகன்ஆர்
இது குடும்பங்களிடையே மிகவும் பிரபலமான கார். எரிபொருள் சிக்கனத்திற்கு பிரபலமானது. ஜி.எஸ்.டி. சலுகைக்கு பிறகு சுமார் ரூ.57 ஆயிரம் வரை விலை குறைப்பை பெற இருக்கும் வேகன்ஆர் கார், அதிக இடவசதி மற்றும் மிகக் குறைந்த இயக்கச் செலவுகளை விரும்பும் பெரிய குடும்பங்களுக்கு ஒரு நல்ல தேர்வாகும்.
மஹிந்திரா XUV 3XO
சிறந்த செயல்திறன் மற்றும் மேம்பட்ட பாதுகாப்பு அம்சங்களை வழங்கும் காம்பாக்ட் எஸ்.யூ.வி. காரான இது, ஜி.எஸ்.டி. சலுகைக்கு பிறகு சுமார் ரூ.1.40 லட்சம் வரை விலை குறைக்கப்பட உள்ளது. ரூ.10 லட்சத்திற்குள் சக்தி வாய்ந்த மற்றும் நவீன அம்சங்கள் நிறைந்த கார்களை விரும்புபவர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த தேர்வாகும்.
மாருதி சுசுகி பலேனோ
இது பிரீமியம் ஹேட்ச்பேக் கார் பிரிவில் உள்ளது. விசாலமான மற்றும் தொழிற்நுட்ப அம்சங்கள் நிறைந்த கேபினுக்கு இது பிரபலமானது. ஜி.எஸ்.டி. சலுகைக்கு பிறகு சுமார் ரூ.60 ஆயிரம் வரை விலை குறைய இருக்கிறது. நவீன தொழில்நுட்ப அம்சங்கள் நிறைந்த மற்றும் விசாலமான ஹேட்ச்பேக் கார் தேவைப்படும் குடும்பங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல தேர்வாக இருக்கும்.
டாடா அல்ட்ரோஸ்
குளோபல் NCAP கிராஷ் டெஸ்ட்டில் 5 நட்சத்திர ரேட்டிங் பெற்ற டாடா நிறுவனத்தின் மற்றொரு கார் அல்ட்ரோஸ். ஜி.எஸ்.டி. சலுகைக்கு பிறகு சுமார் ரூ.1.10 லட்சம் வரை விலை குறைப்பை பெற உள்ளது. பன்முக எஞ்ஜின் தேர்வுகள் கொண்ட பிரீமியம் மற்றும் பாதுகாப்பான ஹேட்ச்பேக் காரை விரும்புபவர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த தேர்வாகும்.
ஹூண்டாய் எக்ஸ்டர்
டாடா பன்ச்-க்கு போட்டியாக களமிறங்கிய ஹூண்டாயின் மைக்ரோ-எஸ்.யூ.வி. கார் இது. ஜி.எஸ்.டி. சலுகைக்கு பிறகு சுமார் ரூ.89 ஆயிரம் வரை விலை குறைக்கப்பட உள்ளது. நவீன அம்சங்கள் கொண்ட உயரமான எஸ்.யூ.வி. காரை விரும்புபவர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த தேர்வாகும்.
மாருதி சுசுகி ஸ்விப்ட்
இது ஹேட்ச்பேக் கார் பிரிவில் நீண்டகாலமாகவே பிரபலமான மாடலாகும். ஜி.எஸ்.டி. சலுகைக்கு பிறகு சுமார் ரூ.58,000 வரை ஸ்விப்ட் காரின் விலை குறைக்கப்பட உள்ளது. தினசரி நகரப் பயன்பாட்டிற்கும், முதல் முறையாக கார் வாங்குபவர்களுக்கும் இது ஒரு நல்ல தேர்வாக இருக்கும்.
டாடா டியாகோ
பாதுகாப்பான எண்ட்ரி-லெவல் ஹேட்ச்பேக் கார்களில் ஒன்றாக இது கருதப்படுகிறது. ஜி.எஸ்.டி சலுகைக்கு பிறகு சுமார் ரூ.75 ஆயிரம் வரையில் டியாகோ காரின் விலை குறைக்கப்பட்டு உள்ளது. பட்ஜெட்டில் உறுதியான, நம்பகமான மற்றும் பாதுகாப்பான காரை தேடுபவர்களுக்கும், முதல் முறையாக கார் வாங்குபவர்களுக்கும் இது ஒரு சிறந்த தேர்வு.
ஹூண்டாய் கிராண்ட் i10 நியோஸ்
பிரீமியம் உணர்வையும், சவுகரியமான பயண அனுபவத்தையும் வழங்கும் இந்த காரில் 1.2 லிட்டர் காபா பெட்ரோல் எஞ்ஜின் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஜி.எஸ்.டி. சலுகைக்கு பிறகு சுமார் ரூ.74 ஆயிரம் வரை விலை குறைக்கப்பட உள்ளது. ஆடம்பரமான கேபின் உடன் மென்மையாக, நகரத்திற்குள் பயன்படுத்த விரும்புபவர்களுக்கு இது சிறந்த தேர்வாகும்.