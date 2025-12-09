Live
      இந்த வார விசேஷங்கள் (9-12-2025 முதல் 15-12-2025 வரை)
      9-ந் தேதி (செவ்வாய்)

      * திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் ஆண்டாளுக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

      * சுவாமிமலை முருகப்பெருமான் ஆயிரம் நாமாவளி கொண்ட தங்கப் பூமாலை சூடியருளல்.

      * திருத்தணி முருகப்பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம்.

      * குரங்கணி முத்து மாலையம்மன் பவனி.

      * மேல்நோக்கு நாள்.

      10-ந் தேதி (புதன்)

      * முகூர்த்த நாள்.

      * திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் நரசிம்மருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

      * திருநாகேசுவரம் நாகநாதசுவாமி பவனி.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

      11-ந் தேதி (வியாழன்)

      * சுவாமிமலை முருகப் பெருமான் தங்கக் கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம்.

      * திருத்தணி முருகப்பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம்.

      * திருவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் புறப்பாடு.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

      12-ந் தேதி (வெள்ளி)

      * வள்ளியூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் தெப்ப உற்சவம்.

      * சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் தங்கப் பாவாடை தரிசனம்.

      * கீழ்திருப்பதி கோவிந்தராஜப் பெருமாள் ஊஞ்சல் சேவை.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

      13-ந் தேதி (சனி)

      * திருவள்ளூர் வீரராகவப் பெருமாள், மதுரை கூடலழகர் பெருமாள், காஞ்சிபுரம் வரதராஜப் பெருமாள் தலங்களில் அலங்கார திருமஞ்சனம்.

      * திருவைகுண்டம் கள்ளபிரானுக்கு பால் அபிஷேகம்.

      * திருநாகேசுவரம் நாக நாதசுவாமி, திருவாஞ்சியம் முருகப்பெருமான் தலங்களில் புறப்பாடு.

      * மேல்நோக்கு நாள்.

      14-ந்தேதி (ஞாயிறு)

      * முகூர்த்த நாள்.

      * திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் குளக்கரை ஆஞ்சநேயருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

      * திருவாஞ்சியம் முருகப்பெருமான், திருநாகேசுவரம் நாகநாதசுவாமி தலங்களில் பவனி வரும் காட்சி.

      * சமநோக்கு நாள்.

      15-ந் தேதி (திங்கள்)

      * முகூர்த்த நாள்.

      * சர்வ ஏகாதசி.

      * சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் 1008 கலசாபிஷேகம், 108 சங்காபிஷேகம்.

      * திருவெண்காடு, திருக்கழுக்குன்றம், திருவாடானை, குன்றக்குடி, திருக்கடவூர் தலங்களில் 1008 சங்காபிஷேகம்.

      * சமநோக்கு நாள்.

