இந்த வார விசேஷங்கள்: 6-1-2026 முதல் 12-1-2026 வரை
- திருத்தணி முருகப்பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம்.
- திருநெல்வேலி நெல்லையப்பர் கோவிலில் லட்சதீபம்.
6-ந் தேதி (செவ்வாய்)
* சங்கடகர சதுர்த்தி
* திருவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள், திருக்கோஷ்டியூர் சவுமிய நாராயணப் பெருமாள் தலங்களில் ராப்பத்து உற்சவம்.
* சுவாமிமலை முருகப் பெருமான் ஆயிரம் நாமாவளி கொண்ட தங்கப் பூமாலை சூடியருளல்.
* திருத்தணி முருகப்பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம்.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
7-ந் தேதி (புதன்)
* தியாகபிரம்ம ஆராதனை விழா.
* திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர், திருவரங்கம் நம்பெருமாள் தலங்களில் திருவாய்மொழி உற்சவ சேவை.
* திருவைகுண்டம் வைகுண்டபதிக்கு பால் அபிஷேகம்.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
8-ந் தேதி (வியாழன்)
* திருவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் சன்னிதியில் எண்ணெய் காப்பு உற்சவம் ஆரம்பம்.
* திருநெல்வேலி நெல்லையப்பர் கோவிலில் லட்சதீபம்.
* சுவாமிமலை முருகன் தங்கக் கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம்.
* திருப்பதி ஏழுமலையான் புஷ்பாங்கி சேவை.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
9-ந் தேதி (வெள்ளி)
* திருவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள், கள்ளர் திருக்கோலக் காட்சி, இரவு சந்திர பிரபையில் பவனி.
* ராமேஸ்வரம் பர்வதவர்த்தினி அம்மன் நவசக்தி மண்டபம் எழுந்தருளி தங்கப் பல்லக்கில் புறப்பாடு.
* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் தங்கப் பாவாடை தரிசனம்.
* திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர் சன்னிதியில் சுந்தரவல்லி தாயார் புறப்பாடு.
* மேல்நோக்கு நாள்.
10-ந் தேதி (சனி)
* திருவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள், கண்ணன் திருக்கோலக் காட்சி.
* மன்னார்குடி ராஜ கோபாலசுவாமி, திருமோகூர் காளமேகப் பெருமாள், திருச்சேறை சாரநாதர் தலங்களில் அலங்கார திருமஞ்சனம்.
* திருவைகுண்டம் கள்ளபிரானுக்கு பால் அபிஷேகம்.
* சமநோக்கு நாள்.
11-ந் தேதி (ஞாயிறு)
* மதுரை செல்லத்தம்மன் உற்சவம் ஆரம்பம்.
* மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் சகல ஜீவகோடிகளுக்கும் படியளந்து அருளிய காட்சி.
* திருவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் முத்தங்கி சேவை.
* சமநோக்கு நாள்.
12-ந் தேதி (திங்கள்)
* திரைலோக்கிய கவுரி விரதம்.
* திருவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள், சுந்தரராஜர் திருக்கோலம்.
* மதுரை செல்லத்தம்மன் சிம்மாசனத்தில் திருவீதி உலா.
* சமநோக்கு நாள்.