      இந்த வார விசேஷங்கள்: 6-1-2026 முதல் 12-1-2026 வரை

      6 Jan 2026
      • திருத்தணி முருகப்பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம்.
      • திருநெல்வேலி நெல்லையப்பர் கோவிலில் லட்சதீபம்.

      6-ந் தேதி (செவ்வாய்)

      * சங்கடகர சதுர்த்தி

      * திருவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள், திருக்கோஷ்டியூர் சவுமிய நாராயணப் பெருமாள் தலங்களில் ராப்பத்து உற்சவம்.

      * சுவாமிமலை முருகப் பெருமான் ஆயிரம் நாமாவளி கொண்ட தங்கப் பூமாலை சூடியருளல்.

      * திருத்தணி முருகப்பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம்.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

      7-ந் தேதி (புதன்)

      * தியாகபிரம்ம ஆராதனை விழா.

      * திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர், திருவரங்கம் நம்பெருமாள் தலங்களில் திருவாய்மொழி உற்சவ சேவை.

      * திருவைகுண்டம் வைகுண்டபதிக்கு பால் அபிஷேகம்.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

      8-ந் தேதி (வியாழன்)

      * திருவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் சன்னிதியில் எண்ணெய் காப்பு உற்சவம் ஆரம்பம்.

      * திருநெல்வேலி நெல்லையப்பர் கோவிலில் லட்சதீபம்.

      * சுவாமிமலை முருகன் தங்கக் கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம்.

      * திருப்பதி ஏழுமலையான் புஷ்பாங்கி சேவை.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

      9-ந் தேதி (வெள்ளி)

      * திருவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள், கள்ளர் திருக்கோலக் காட்சி, இரவு சந்திர பிரபையில் பவனி.

      * ராமேஸ்வரம் பர்வதவர்த்தினி அம்மன் நவசக்தி மண்டபம் எழுந்தருளி தங்கப் பல்லக்கில் புறப்பாடு.

      * சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் தங்கப் பாவாடை தரிசனம்.

      * திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர் சன்னிதியில் சுந்தரவல்லி தாயார் புறப்பாடு.

      * மேல்நோக்கு நாள்.

      10-ந் தேதி (சனி)

      * திருவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள், கண்ணன் திருக்கோலக் காட்சி.

      * மன்னார்குடி ராஜ கோபாலசுவாமி, திருமோகூர் காளமேகப் பெருமாள், திருச்சேறை சாரநாதர் தலங்களில் அலங்கார திருமஞ்சனம்.

      * திருவைகுண்டம் கள்ளபிரானுக்கு பால் அபிஷேகம்.

      * சமநோக்கு நாள்.

      11-ந் தேதி (ஞாயிறு)

      * மதுரை செல்லத்தம்மன் உற்சவம் ஆரம்பம்.

      * மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் சகல ஜீவகோடிகளுக்கும் படியளந்து அருளிய காட்சி.

      * திருவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் முத்தங்கி சேவை.

      * சமநோக்கு நாள்.

      12-ந் தேதி (திங்கள்)

      * திரைலோக்கிய கவுரி விரதம்.

      * திருவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள், சுந்தரராஜர் திருக்கோலம்.

      * மதுரை செல்லத்தம்மன் சிம்மாசனத்தில் திருவீதி உலா.

      * சமநோக்கு நாள்.

