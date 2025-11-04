என் மலர்
வழிபாடு
இந்த வார விசேஷங்கள் (4-11-2025 முதல் 10-11-2025)
- மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் அன்னாபிஷேகம்.
- பத்ராசலம் ராமபிரான் புறப்பாடு.
4-ந் தேதி (செவ்வாய்)
* திருநெல்வேலி காந்திமதி அம்பாள் திருக்கல்யாண உற்சவம் ஆரம்பம்.
* திருக்கோஷ்டியூர் சவுமியநாராயணப் பெருமாள் ஊஞ்சல் உற்சவம்.
* கோவில்பட்டி செண்பகவல்லி அம்மன் உற்சவம் ஆரம்பம்.
* சுவாமிமலை முருகப் பெருமான் தங்கப் பூமாலை சூடியருளல்.
* சமநோக்கு நாள்.
5-ந் தேதி (புதன்)
* பவுர்ணமி.
* மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் அன்னாபிஷேகம்.
* தென்காசி உலகம்மை, சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன், தூத்துக்குடி பாகம்பிரியாள், வீரவநல்லூர் மரகதாம்பிகை, பத்தமடை மீனாட்சியம்மன் தலங்களில் விழா தொடக்கம்.
* தஞ்சை பெரியகோவில் பெருவுடையாருக்கு அன்னாபிஷேகம்.
* சமநோக்கு நாள்.
6-ந் தேதி (வியாழன்)
* கார்த்திகை விரதம்.
* திருப்பரங்குன்றம் ஆண்டவர் தங்கமயில் வாகனத்தில் பவனி.
* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் ராமருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
7-ந் தேதி (வெள்ளி)
* திருநெல்வேலி காந்திமதி அம்பாள் ரிஷப வாகனத்தில் பவனி.
* மாயாவரம் கவுரிநாதர் கடைமுக உற்சவம்.
* உத்திரமாயூரம் வள்ள லார் சன்னிதியில் பஞ்ச மூர்த்திகளுடன் உற்சவம் ஆரம்பம்.
* மன்னார்குடி ராஜ கோபாலசுவாமி புறப்பாடு.
* மேல்நோக்கு நாள்.
8-ந் தேதி (சனி)
* திருஇந்தளூர் பரிமள ரெங்கநாதர் உற்சவம் ஆரம்பம்.
* திருநெல்வேலி காந்திமதியம்மன் காலை காமதேனு வாகனத்தில் புறப்பாடு.
* வீரவநல்லூர் மரகதாம்பிகை, தென்காசி உலகம்மை, பத்தமடை மீனாட்சி அம்மன் தலங்களில் பவனி வரும் காட்சி.
* சமநோக்கு நாள்.
9-ந் தேதி (ஞாயிறு)
* மாயாவரம் கவுரி மாயூர நாதர் நாற்காலி மஞ்சத்தில் பவனி.
* திருபெரும்புதூர் மணவாள மாமுனிகள் உடையவர் கூட புறப்பாடு.
* திருஇந்தளூர் பரிமள ரெங்கநாதர் சந்திர பிரபையில் பவனி.
* மேல்நோக்கு நாள்.
10-ந் தேதி (திங்கள்)
* முகூர்த்த நாள்.
* பத்ராசலம் ராமபிரான் புறப்பாடு.
* திருநெல்வேலி காந்திமதி அம்மன் அன்ன வாகனத்தில் பவனி. உத்திரமாயூரம் வள்ளலார் சன்னிதியில் பஞ்ச மூர்த்திகளுடன் புறப்பாடு.
* சமநோக்கு நாள்.