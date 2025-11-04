என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » ஆன்மிகம்வழிபாடு

      வழிபாடு

      இந்த வார விசேஷங்கள் (4-11-2025 முதல் 10-11-2025)
      X

      இந்த வார விசேஷங்கள் (4-11-2025 முதல் 10-11-2025)

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்4 Nov 2025 8:17 AM IST
      • மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் அன்னாபிஷேகம்.
      • பத்ராசலம் ராமபிரான் புறப்பாடு.

      இந்த வார விசேஷங்கள்

      4-ந் தேதி (செவ்வாய்)

      * திருநெல்வேலி காந்திமதி அம்பாள் திருக்கல்யாண உற்சவம் ஆரம்பம்.

      * திருக்கோஷ்டியூர் சவுமியநாராயணப் பெருமாள் ஊஞ்சல் உற்சவம்.

      * கோவில்பட்டி செண்பகவல்லி அம்மன் உற்சவம் ஆரம்பம்.

      * சுவாமிமலை முருகப் பெருமான் தங்கப் பூமாலை சூடியருளல்.

      * சமநோக்கு நாள்.

      5-ந் தேதி (புதன்)

      * பவுர்ணமி.

      * மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் அன்னாபிஷேகம்.

      * தென்காசி உலகம்மை, சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன், தூத்துக்குடி பாகம்பிரியாள், வீரவநல்லூர் மரகதாம்பிகை, பத்தமடை மீனாட்சியம்மன் தலங்களில் விழா தொடக்கம்.

      * தஞ்சை பெரியகோவில் பெருவுடையாருக்கு அன்னாபிஷேகம்.

      * சமநோக்கு நாள்.

      6-ந் தேதி (வியாழன்)

      * கார்த்திகை விரதம்.

      * திருப்பரங்குன்றம் ஆண்டவர் தங்கமயில் வாகனத்தில் பவனி.

      * திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் ராமருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

      7-ந் தேதி (வெள்ளி)

      * திருநெல்வேலி காந்திமதி அம்பாள் ரிஷப வாகனத்தில் பவனி.

      * மாயாவரம் கவுரிநாதர் கடைமுக உற்சவம்.

      * உத்திரமாயூரம் வள்ள லார் சன்னிதியில் பஞ்ச மூர்த்திகளுடன் உற்சவம் ஆரம்பம்.

      * மன்னார்குடி ராஜ கோபாலசுவாமி புறப்பாடு.

      * மேல்நோக்கு நாள்.

      8-ந் தேதி (சனி)

      * திருஇந்தளூர் பரிமள ரெங்கநாதர் உற்சவம் ஆரம்பம்.

      * திருநெல்வேலி காந்திமதியம்மன் காலை காமதேனு வாகனத்தில் புறப்பாடு.

      * வீரவநல்லூர் மரகதாம்பிகை, தென்காசி உலகம்மை, பத்தமடை மீனாட்சி அம்மன் தலங்களில் பவனி வரும் காட்சி.

      * சமநோக்கு நாள்.

      9-ந் தேதி (ஞாயிறு)

      * மாயாவரம் கவுரி மாயூர நாதர் நாற்காலி மஞ்சத்தில் பவனி.

      * திருபெரும்புதூர் மணவாள மாமுனிகள் உடையவர் கூட புறப்பாடு.

      * திருஇந்தளூர் பரிமள ரெங்கநாதர் சந்திர பிரபையில் பவனி.

      * மேல்நோக்கு நாள்.

      10-ந் தேதி (திங்கள்)

      * முகூர்த்த நாள்.

      * பத்ராசலம் ராமபிரான் புறப்பாடு.

      * திருநெல்வேலி காந்திமதி அம்மன் அன்ன வாகனத்தில் பவனி. உத்திரமாயூரம் வள்ளலார் சன்னிதியில் பஞ்ச மூர்த்திகளுடன் புறப்பாடு.

      * சமநோக்கு நாள்.

      Spirituality Worship Astrology this week special ஆன்மிகம் வழிபாடு ஜோதிடம் இந்த வார விசேஷங்கள் 
      Next Story
      ×
        X