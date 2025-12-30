என் மலர்
வழிபாடு
இந்த வார விசேஷங்கள்: 30-12-2025 முதல் 5-1-2026 வரை
- திருப்பதி நவநதி மகாதீர்த்தம்.
- திருவலங்காடு சிவபெருமான் ரத்தின சபா நடனம்.
30-ந் தேதி (செவ்வாய்)
* வைகுண்ட ஏகாதசி.
* விஷ்ணு ஆலயங்களில் பரமபத வாசல் திறப்பு விழா.
* திருவரங்கம் நம்பெருமாள் முத்தங்கி சேவை.
* விஷ்ணு ஆலயங்களில் ராப்பத்து உற்சவம் ஆரம்பம்.
* சங்கரன்கோவில் சுவாமி யானை வாகனத்தில் புறப்பாடு.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
31-ந் தேதி (புதன்)
* கார்த்திகை விரதம்.
* ஆவுடையார்கோவில் மாணிக்கவாசகர், எல்லாம் வல்ல சித்தராய் காட்சி, இரவு வெள்ளி குதிரையில் சேவகனாய் காட்சி.
* மதுரை கூடலழகர் பெருமாள், திருவள்ளூர்
* வீரராகவப் பெருமாள் தலங்களில் திருவாய்மொழி உற்சவ சேவை.
* திருப்பரங்குன்றம் முருகப்பெருமான் தங்க மயில் வாகனத்தில் புறப்பாடு.
1-ந் தேதி (வியாழன்)
* பிரதோஷம்.
* திருநெல்வேலி கெட்வெல் ஆஞ்சநேயர் ராஜ அலங்காரம்.
* ஆவுடையார்கோவில் மாணிக்கவாசகர் ரத உற்சவம்.
* மன்னார்குடி ராஜ கோபாலசுவாமி புறப்பாடு.
* மேல்நோக்கு நாள்.
2-ந் தேதி (வெள்ளி)
* ஆருத்ரா அபிஷேகம்.
* மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் கோவிலில் இரவு நடேசர் மகா அபிஷேகம்.
* திருக்குற்றாலம் குற்றாலநாதர் பவனி.
* சமநோக்கு நாள்.
3-ந் தேதி (சனி)
* பவுர்ணமி.
* ஆருத்ரா தரிசனம்.
* ஆவுடையார்கோவில் மாணிக்கவாசகருக்கு உபதேசம் செய்தருளிய காட்சி.
* மேல்நோக்கு நாள்.
4-ந் தேதி (ஞாயிறு)
* சிதம்பரம் சிவபெருமான் முத்து பல்லக்கில் புறப்பாடு.
* திருவரங்கம் நம்பெருமாள், காஞ்சிபுரம் வரதராஜப் பெருமாள் தலங்களில் ராப்பத்து உற்சவம்.
* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் குளக்கரை ஆஞ்சநேயருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.
* சமநோக்கு நாள்.
5-ந் தேதி (திங்கள்)
* திருமயம் சத்தியமூர்த்தி புறப்பாடு.
* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் புஷ்பப் பாவாடை தரிசனம்.
* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் மூலவருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.
* திருவைகுண்டம் கள்ளபிரானுக்கு பால் அபிஷேகம்.
* மேல்நோக்கு நாள்.