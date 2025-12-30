Live
      இந்த வார விசேஷங்கள்: 30-12-2025 முதல் 5-1-2026 வரை
      இந்த வார விசேஷங்கள்: 30-12-2025 முதல் 5-1-2026 வரை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்30 Dec 2025 8:26 AM IST
      • திருப்பதி நவநதி மகாதீர்த்தம்.
      • திருவலங்காடு சிவபெருமான் ரத்தின சபா நடனம்.

      30-ந் தேதி (செவ்வாய்)

      * வைகுண்ட ஏகாதசி.

      * விஷ்ணு ஆலயங்களில் பரமபத வாசல் திறப்பு விழா.

      * திருவரங்கம் நம்பெருமாள் முத்தங்கி சேவை.

      * விஷ்ணு ஆலயங்களில் ராப்பத்து உற்சவம் ஆரம்பம்.

      * சங்கரன்கோவில் சுவாமி யானை வாகனத்தில் புறப்பாடு.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

      31-ந் தேதி (புதன்)

      * கார்த்திகை விரதம்.

      * ஆவுடையார்கோவில் மாணிக்கவாசகர், எல்லாம் வல்ல சித்தராய் காட்சி, இரவு வெள்ளி குதிரையில் சேவகனாய் காட்சி.

      * திருப்பதி நவநதி மகாதீர்த்தம்.

      * மதுரை கூடலழகர் பெருமாள், திருவள்ளூர்

      * வீரராகவப் பெருமாள் தலங்களில் திருவாய்மொழி உற்சவ சேவை.

      * திருப்பரங்குன்றம் முருகப்பெருமான் தங்க மயில் வாகனத்தில் புறப்பாடு.

      1-ந் தேதி (வியாழன்)

      * பிரதோஷம்.

      * திருநெல்வேலி கெட்வெல் ஆஞ்சநேயர் ராஜ அலங்காரம்.

      * ஆவுடையார்கோவில் மாணிக்கவாசகர் ரத உற்சவம்.

      * மன்னார்குடி ராஜ கோபாலசுவாமி புறப்பாடு.

      * மேல்நோக்கு நாள்.

      2-ந் தேதி (வெள்ளி)

      * ஆருத்ரா அபிஷேகம்.

      * மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் கோவிலில் இரவு நடேசர் மகா அபிஷேகம்.

      * திருக்குற்றாலம் குற்றாலநாதர் பவனி.

      * சமநோக்கு நாள்.

      3-ந் தேதி (சனி)

      * பவுர்ணமி.

      * ஆருத்ரா தரிசனம்.

      * ஆவுடையார்கோவில் மாணிக்கவாசகருக்கு உபதேசம் செய்தருளிய காட்சி.

      * திருவலங்காடு சிவபெருமான் ரத்தின சபா நடனம்.

      * மேல்நோக்கு நாள்.

      4-ந் தேதி (ஞாயிறு)

      * சிதம்பரம் சிவபெருமான் முத்து பல்லக்கில் புறப்பாடு.

      * திருவரங்கம் நம்பெருமாள், காஞ்சிபுரம் வரதராஜப் பெருமாள் தலங்களில் ராப்பத்து உற்சவம்.

      * திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் குளக்கரை ஆஞ்சநேயருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

      * சமநோக்கு நாள்.

      5-ந் தேதி (திங்கள்)

      * திருமயம் சத்தியமூர்த்தி புறப்பாடு.

      * சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் புஷ்பப் பாவாடை தரிசனம்.

      * திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் மூலவருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

      * திருவைகுண்டம் கள்ளபிரானுக்கு பால் அபிஷேகம்.

      * மேல்நோக்கு நாள்.

