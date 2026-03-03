Live
      இந்த வார விசேஷங்கள்: (3-3-2026 முதல் 9-3-2026 வரை)
      இந்த வார விசேஷங்கள்: (3-3-2026 முதல் 9-3-2026 வரை)

      3 March 2026 11:21 AM IST
      • நத்தம் மாரியம்மன் பொங்கல் விழா, மாலை பூக்குழி விழா.
      • வேதாரண்யம் சிவபெருமான் பவனி.

      3-ந் தேதி (செவ்வாய்)

      * பவுர்ணமி.

      * ஹோலி பண்டிகை.

      * திருக்கோஷ்டியூர் சவுமிய நாராயணப் பெருமாள், திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர், திருச்செந்தூர் முருகப் பெருமான் தலங்களில் தெப்ப உற்சவம்.

      * நத்தம் மாரியம்மன் பொங்கல் விழா, மாலை பூக்குழி விழா.

      * கோயம்புத்தூர் கோணியம்மன் திருக்கல்யாணம்.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

      4-ந் தேதி (புதன்)

      * திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணியர் மஞ்சள் நீராடல்.

      * கோயம்புத்தூர் கோணியம்மன் ரத உற்சவம்.

      * வேதாரண்யம் சிவபெருமான் பவனி.

      * காரமடை அரங்கநாதர் தெப்ப உற்சவம்.

      * நத்தம் மாரியம்மன் புஷ்பப் பல்லக்கில் பவனி.

      * மேல்நோக்கு நாள்.

      5-ந் தேதி (வியாழன்)

      * முகூர்த்த நாள்.

      * கோயம்புத்தூர் கோணியம்மன் பாரிவேட்டைக்கு எழுந்தருளல்.

      * ஆழ்வார்திருநகரி நம்மாழ்வார் புறப்பாடு.

      * சுவாமிமலை முருகப்பெருமான் தங்கக் கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம்.

      * சமநோக்கு நாள்.

      6-ந் தேதி (வெள்ளி)

      * முகூர்த்த நாள்.

      * சங்கடகர சதுர்த்தி.

      * திருவாரூர் தியாகராஜர் விழா தொடக்கம்.

      * காரமடை அரங்கநாதர் வசந்த உற்சவம்.

      * சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் தங்கப் பாவாடை தரிசனம்.

      * சமநோக்கு நாள்.

      7-ந் தேதி (சனி)

      * திருவாரூர் தியாகராஜர் பவனி.

      * வேதாரண்யம் சிவபெருமான் திருவீதி உலா.

      * திருவரங்கம் நம்பெருமாள், திருவள்ளூர் வீர ராகவப் பெருமாள், காஞ்சிபுரம் வரதராஜப் பெருமாள் தலங்களில் அலங்கார திருமஞ்சனம்.

      * சமநோக்கு நாள்.

      8-ந் தேதி (ஞாயிறு)

      * முகூர்த்த நாள்.

      * மன்னார்குடி ராஜகோபாலசுவாமி உற்சவம் ஆரம்பம்.

      * திருவில்லிபுத்தூர் பெரியாழ்வார் புறப்பாடு.

      * காங்கேயம் முருகப் பெருமானுக்கு லட்சதீபம்.

      * சமநோக்கு நாள்.

      9-ந் தேதி (திங்கள்)

      * திருப்பரங்குன்றம் ஆண்டவர் புறப்பாடு.

      * சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் புஷ்பப் பாவாடை தரிசனம்.

      * திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் மூலவருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

