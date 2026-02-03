என் மலர்tooltip icon
      இந்த வார விசேஷங்கள்: 3-2-2026 முதல் 9-2-2026 வரை
      இந்த வார விசேஷங்கள்: 3-2-2026 முதல் 9-2-2026 வரை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்3 Feb 2026 8:48 AM IST
      • திருப்பதி ஏழுமலையான் புஷ்பாங்கி சேவை.
      • திருத்தணி முருகப் பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம்.

      3-ந் தேதி (செவ்வாய்)

      * திருநெல்வேலி நெல்லையப்பர் கோவிலில் தெப்ப உற்சவம்.

      * மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் கோவிலில் மாசி மண்டல உற்சவம் ஆரம்பம்.

      * சுவாமிமலை முருகப் பெருமான் ஆயிரம் நாமாவளி கொண்ட தங்கப் பூமாலை சூடியருளல்.

      * திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் ஆண்டாளுக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

      4-ந் தேதி (புதன்)

      * திருமயம் ஆண்டாள் புறப்பாடு.

      * வைத்தீசுவரன் கோவில் செல்வமுத்து குமாரசுவாமி திருவீதி உலா.

      * திருவைகுண்டம் வைகுண்டபதிக்கு பால் அபிஷேகம்.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

      5-ந் தேதி (வியாழன்)

      * சங்கடகர சதுர்த்தி.

      * சுவாமிமலை முருகப் பெருமான் தங்கக் கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம்.

      * திருமயம் ஆண்டாள் எண்ணெய்க் காப்பு விழா தொடக்கம்.

      * திருப்பதி ஏழுமலையான் புஷ்பாங்கி சேவை.

      * மேல்நோக்கு நாள்.

      6-ந் தேதி (வெள்ளி)

      * முகூர்த்த நாள்.

      * சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் தெப்ப உற்சவம்.

      * ராமேஸ்வரம் பர்வதவர்த்தினி அம்மன் நவசக்தி மண்டபம் எழுந்தருளி தங்கப் பல்லக்கில் புறப்பாடு.

      * திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர் சன்னிதியில் சுந்தரவல்லி தாயார் புறப்பாடு.

      * சமநோக்கு நாள்.

      7-ந் தேதி (சனி)

      * திருநெல்வேலி குறுக்குத்துறை சுப்பிரமணியசுவாமி கோவிலில் லட்சதீபம் உற்சவம் ஆரம்பம்.

      * திருமயம் ஆண்டாள் திருவீதி உலா.

      * சமநோக்கு நாள்.

      8-ந் தேதி (ஞாயிறு)

      * முகூர்த்த நாள்.

      * ராமேஸ்வரம் ராமநாத சுவாமி கோவிலில் மாசி உற்சவம் ஆரம்பம்.

      * ராமநாதபுரம் செட்டித் தெரு அன்னை முத்தாலம்மன் விழா தொடக்கம்.

      * திருத்தணி முருகப் பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம்.

      * சமநோக்கு நாள்.

      9-ந் தேதி (திங்கள்)

      * ராமேஸ்வரம் சுவாமி வெள்ளி கற்பக விருட்ச வாகனத்திலும், அம்பாள் வெள்ளி காமதேனு வாகனத்திலும் பவனி.

      * சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் புஷ்பப் பாவாடை தரிசனம்.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

