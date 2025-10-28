Live
      இந்த வார விசேஷங்கள் (28-10-2025 முதல் 3-11-2025 வரை)
      இந்த வார விசேஷங்கள் (28-10-2025 முதல் 3-11-2025 வரை)

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்28 Oct 2025 10:45 AM IST
      • சிக்கல் சிங்காரவேலர் வள்ளி தேவியை மணந்து இந்திர விமானத்தில் புறப்பாடு.
      • திருப்பதி ஏழுமலையான் புஷ்பாங்கி சேவை.

      இந்த வார விசேஷங்கள்

      28-ந் தேதி (செவ்வாய்)

      * திருச்செந்தூர், குமாரவயலூர், திருமாலிருஞ்சோலை, அலைமாக நிலங்களில் முருகப்பெருமானுக்கு திருக்கல்யாண வைபவம்.

      * வள்ளியூர் முருகப்பெருமான் கோ ரத உற்சவம்.

      * திருவனந்தபுரம், திருவட்டாறு சிவபெருமான் புறப்பாடு.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

      29-ந் தேதி (புதன்)

      * சிக்கல் சிங்காரவேலர் வள்ளி தேவியை மணந்து இந்திர விமானத்தில் புறப்பாடு.

      * திருக்கோஷ்டியூர் சவுமியநாராயணப் பெருமாள் ஊஞ்சல் உற்சவ சேவை.

      * உத்திரமாயூரம் வள்ளலார் சன்னிதியில் சுவாமி சந்திரசேகரர் புறப்பாடு.

      * மேல்நோக்கு நாள்.

      30-ந் தேதி (வியாழன்)

      * சிரவண விரதம்.

      * சாத்தூர் வேங்கடேசப் பெருமாள் தோளுக்கினியானில் புறப்பாடு.

      * திருப்பதி ஏழுமலையான் புஷ்பாங்கி சேவை.

      * சுவாமிமலை முருகப்பெருமான் தங்கக் கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம்.

      * உப்பிலியப்பன் கோவில் சீனிவாசப்பெருமாள் புறப்பாடு.

      * மேல்நோக்கு நாள்.

      31-ந் தேதி (வெள்ளி)

      * முகூர்த்த நாள்.

      * திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர் தைலக்காப்பு உற்சவ விழா.

      * திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் வேதவல்லி தாயாருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

      * சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் தங்கப் பாவாடை தரிசனம்.

      * ராமேஸ்வரம் பர்வதவர்த்தினி அம்மன் நவசக்தி மண்டபம் எழுந்தருளல்.

      1-ந் தேதி (சனி)

      * சுமார்த்த ஏகாதசி.

      * மதுரை கூடலழகர் பெருமாள் புறப்பாடு.

      * திருக்கோஷ்டியூர் சவுமியநாராயணப் பெருமாள் ஊஞ்சல் உற்சவ சேவை.

      * உத்திரமாயூரம் வள்ளலார் சன்னிதியில் சுவாமி சந்திரசேகரர் புறப்பாடு.

      * மேல்நோக்கு நாள்.

      2-ந் தேதி (ஞாயிறு)

      * வைஷ்ணவ ஏகாதசி.

      * வள்ளியூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் வள்ளி திருக்கல்யாணம்.

      * திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர் நூபுர கங்கைக்கு எழுந்தருளிய காட்சி.

      * திருப்பதி ஏழுமலையான் கத்தவால் சமஸ்தான மண்டபம் எழுந்தருளல்.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

      3-ந் தேதி (திங்கள்)

      * முகூர்த்த நாள்.

      * பிரதோஷம்.

      * நாங்குநேரி உலகநாயகி அம்மன் வருஷாபிஷேகம்.

      * திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாளுக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

      * திருப்பதி ஏழுமலையான் மைசூர் மண்டபம் எழுந்தருளல்.

      * மேல்நோக்கு நாள்.

