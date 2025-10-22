என் மலர்tooltip icon
      இந்த வார விசேஷங்கள் (22-10-2025 முதல் 27-10-2025 வரை)
      இந்த வார விசேஷங்கள் (22-10-2025 முதல் 27-10-2025 வரை)

      22 Oct 2025 10:43 AM IST
      • கந்தசஷ்டி விழா தொடக்கம்
      • நாக சதுர்த்தி

      22-ந் தேதி (புதன்)

      * கோவர்த்தன விரதம்.

      * கந்தசஷ்டி விழா தொடக்கம்.

      * சிக்கல் சிங்கார வேலவர் விழா தொடக்கம்.

      * ஸ்ரீபெரும்புதூர் மணவாள மாமுனிகள் புறப்பாடு.

      * மெய்கண்ட நாயனார் குருபூஜை.

      * சமநோக்கு நாள்.

      23-ந் தேதி (வியாழன்)

      * சிக்கல் சிங்கார வேலவர் நாகாபரணக் காட்சி.

      * திருப்பரங்குன்றம் முருகன் புறப்பாடு.

      * குமாரவயலூர் முருகன் சேஷ வானத்தில் பவனி.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

      24-ந் தேதி (வெள்ளி)

      * சுபமுகூர்த்த நாள்.

      * சிக்கல் சிங்கார வேலவர் மோகன அவதாரம்.

      * ஸ்ரீபெரும்புதூர் மணவாள மாமுனிகள் புறப்பாடு.

      * பூசலார் நாயனார் குரு பூஜை.

      * சமநோக்கு நாள்.

      25-ந் தேதி (சனி)

      * நாக சதுர்த்தி.

      * தூர்வா கணபதி விரதம்.

      * சதுர்த்தி விரதம்.

      * குமார வயலூர் முருகன் கஜமுக சூரனுக்கு பெருவாழ்வு தந்தருளல்.

      * சிக்கல் சிங்காரவேலவர், வேணுகோபாலன் திருக்கோலம்.

      * சமநோக்கு நாள்.

      26-ந் தேதி (ஞாயிறு)

      * ஸ்ரீபெரும்புதூர் மணவாள மாமுனிகள், சிக்கல் சிங்கார வேலவர் தேர்.

      * குமாரவயலூர் முருகன், சிங்கமுக சூரனுக்கு பெருவாழ்வு தந்தருளல்.

      * ஐயடிகள் காடவர்கோன் குரு பூஜை.

      * சமநோக்கு நாள்.

      27-ந் தேதி (திங்கள்)

      * சஷ்டி விரதம்.

      * சுபமுகூர்த்த நாள்.

      * குமாரவயலூர் முருக பெருமான் சக்திவேல் வாங்குதல்.

      * திருச்செந்தூர் உள்பட முருகன் தலங்களில் கந்த சஷ்டி - சூரசம்காரம்.

      * மணவாள மாமுனிகள் திருநட்சத்திரம்.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

