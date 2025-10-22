என் மலர்
வழிபாடு
இந்த வார விசேஷங்கள் (22-10-2025 முதல் 27-10-2025 வரை)
- கந்தசஷ்டி விழா தொடக்கம்
- நாக சதுர்த்தி
22-ந் தேதி (புதன்)
* கோவர்த்தன விரதம்.
* கந்தசஷ்டி விழா தொடக்கம்.
* சிக்கல் சிங்கார வேலவர் விழா தொடக்கம்.
* ஸ்ரீபெரும்புதூர் மணவாள மாமுனிகள் புறப்பாடு.
* மெய்கண்ட நாயனார் குருபூஜை.
* சமநோக்கு நாள்.
23-ந் தேதி (வியாழன்)
* சிக்கல் சிங்கார வேலவர் நாகாபரணக் காட்சி.
* திருப்பரங்குன்றம் முருகன் புறப்பாடு.
* குமாரவயலூர் முருகன் சேஷ வானத்தில் பவனி.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
24-ந் தேதி (வெள்ளி)
* சுபமுகூர்த்த நாள்.
* சிக்கல் சிங்கார வேலவர் மோகன அவதாரம்.
* ஸ்ரீபெரும்புதூர் மணவாள மாமுனிகள் புறப்பாடு.
* பூசலார் நாயனார் குரு பூஜை.
* சமநோக்கு நாள்.
25-ந் தேதி (சனி)
* நாக சதுர்த்தி.
* தூர்வா கணபதி விரதம்.
* சதுர்த்தி விரதம்.
* குமார வயலூர் முருகன் கஜமுக சூரனுக்கு பெருவாழ்வு தந்தருளல்.
* சிக்கல் சிங்காரவேலவர், வேணுகோபாலன் திருக்கோலம்.
* சமநோக்கு நாள்.
26-ந் தேதி (ஞாயிறு)
* ஸ்ரீபெரும்புதூர் மணவாள மாமுனிகள், சிக்கல் சிங்கார வேலவர் தேர்.
* குமாரவயலூர் முருகன், சிங்கமுக சூரனுக்கு பெருவாழ்வு தந்தருளல்.
* ஐயடிகள் காடவர்கோன் குரு பூஜை.
* சமநோக்கு நாள்.
27-ந் தேதி (திங்கள்)
* சஷ்டி விரதம்.
* சுபமுகூர்த்த நாள்.
* குமாரவயலூர் முருக பெருமான் சக்திவேல் வாங்குதல்.
* திருச்செந்தூர் உள்பட முருகன் தலங்களில் கந்த சஷ்டி - சூரசம்காரம்.
* மணவாள மாமுனிகள் திருநட்சத்திரம்.
* கீழ்நோக்கு நாள்.