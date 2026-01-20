Live
      இந்த வார விசேஷங்கள்: 20-1-2026 முதல் 26-1-2026 வரை
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்20 Jan 2026 8:28 AM IST
      • திருப்பரங்குன்றம் ஆண்டவர் வெள்ளி பூத வாகனத்தில் பவனி.
      • மிலட்டூர் விநாயகப்பெருமான் புறப்பாடு.

      20-ந் தேதி (செவ்வாய்)

      * திருவள்ளூர் வீரராகவப் பெருமாள் சூர்ணாபிஷேகம்.

      * திருப்பரங்குன்றம் ஆண்டவர் வெள்ளி பூத வாகனத்தில் பவனி.

      * மதுரை செல்லத்தம்மன் புஷ்ப சப்பரத்தில் புறப்பாடு.

      * மேல்நோக்கு நாள்.

      21-ந் தேதி (புதன்)

      * மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் கோவிலில் தைப்பூச தெப்ப உற்சவம் ஆரம்பம்.

      * திருவள்ளூர் வீரராகவப் பெருமாள் ரத உற்சவம்.

      * திருப்பரங்குன்றம் ஆண்டவர் அன்ன வாகனத்தில் பவனி.

      * திருவானைக்காவல் சிவபெருமான் விழா தொடக்கம்.

      * மேல்நோக்கு நாள்.

      22-ந் தேதி (வியாழன்)

      * மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் பூத வாகனத்திலும், அம்பாள் அன்ன வாகனத்திலும் பவனி.

      * மிலட்டூர் விநாயகப்பெருமான் புறப்பாடு.

      * சுவாமிமலை முருகப்பெருமான் தங்கக் கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம்.

      * தேரெழுந்தூர் திருஞானசம்பந்தர் புறப்பாடு.

      * மேல்நோக்கு நாள்.

      23-ந் தேதி (வெள்ளி)

      * மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் கயிலாச வாகனத்திலும், அம்பாள் காமதேனு வாகனத்திலும் பவனி.

      * காஞ்சிபுரம் உலகளந்த பெருமாள் விழா தொடக்கம்.

      * பைம்பொழில், குன்றக்குடி, திருவிடைமருதூர் தலங்களில் முருகப்பெருமான் விழா தொடக்கம்.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

      24-ந் தேதி (சனி)

      * காஞ்சிபுரம் உலகளந்த பெருமாள் புறப்பாடு.

      * திருச்சேறை சாரநாதர் விழா தொடக்கம்.

      * திருமொச்சியூர், திருவாவடுதுறை, திருவானைக்காவல் தலங்களில் சிவபெருமான் புறப்பாடு.

      * மேல்நோக்கு நாள்.

      25-ந் தேதி (ஞாயிறு)

      * ரத சப்தமி.

      * திருச்சேறை சாரநாதர் சூரிய பிரபையில் வேணுகோபாலன் திருக்கோலம்.

      * கோயம்புத்தூர் பாலதண்டாயுத பாணி விழா தொடக்கம்.

      * திருவரங்கம் நம்பெருமாள் புறப்பாடு.

      * சமநோக்கு நாள்.

      26-ந் தேதி (திங்கள்)

      * திருப்புடைமருதூர் முருகன் வெள்ளி விருட்சப சேவை.

      * பழனி ஆண்டவர் விழா தொடக்கம்.

      * திருப்பரங்குன்றம் ஆண்டவர் பச்சை குதிரை வாகனத்தில் பவனி.

      * சமநோக்கு நாள்.

