என் மலர்
வழிபாடு
இந்த வார விசேஷங்கள்: 20-1-2026 முதல் 26-1-2026 வரை
- திருப்பரங்குன்றம் ஆண்டவர் வெள்ளி பூத வாகனத்தில் பவனி.
- மிலட்டூர் விநாயகப்பெருமான் புறப்பாடு.
20-ந் தேதி (செவ்வாய்)
* திருவள்ளூர் வீரராகவப் பெருமாள் சூர்ணாபிஷேகம்.
* திருப்பரங்குன்றம் ஆண்டவர் வெள்ளி பூத வாகனத்தில் பவனி.
* மதுரை செல்லத்தம்மன் புஷ்ப சப்பரத்தில் புறப்பாடு.
* மேல்நோக்கு நாள்.
21-ந் தேதி (புதன்)
* மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் கோவிலில் தைப்பூச தெப்ப உற்சவம் ஆரம்பம்.
* திருவள்ளூர் வீரராகவப் பெருமாள் ரத உற்சவம்.
* திருப்பரங்குன்றம் ஆண்டவர் அன்ன வாகனத்தில் பவனி.
* திருவானைக்காவல் சிவபெருமான் விழா தொடக்கம்.
* மேல்நோக்கு நாள்.
22-ந் தேதி (வியாழன்)
* மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் பூத வாகனத்திலும், அம்பாள் அன்ன வாகனத்திலும் பவனி.
* மிலட்டூர் விநாயகப்பெருமான் புறப்பாடு.
* சுவாமிமலை முருகப்பெருமான் தங்கக் கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம்.
* தேரெழுந்தூர் திருஞானசம்பந்தர் புறப்பாடு.
* மேல்நோக்கு நாள்.
23-ந் தேதி (வெள்ளி)
* மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் கயிலாச வாகனத்திலும், அம்பாள் காமதேனு வாகனத்திலும் பவனி.
* காஞ்சிபுரம் உலகளந்த பெருமாள் விழா தொடக்கம்.
* பைம்பொழில், குன்றக்குடி, திருவிடைமருதூர் தலங்களில் முருகப்பெருமான் விழா தொடக்கம்.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
24-ந் தேதி (சனி)
* காஞ்சிபுரம் உலகளந்த பெருமாள் புறப்பாடு.
* திருச்சேறை சாரநாதர் விழா தொடக்கம்.
* திருமொச்சியூர், திருவாவடுதுறை, திருவானைக்காவல் தலங்களில் சிவபெருமான் புறப்பாடு.
* மேல்நோக்கு நாள்.
25-ந் தேதி (ஞாயிறு)
* ரத சப்தமி.
* திருச்சேறை சாரநாதர் சூரிய பிரபையில் வேணுகோபாலன் திருக்கோலம்.
* கோயம்புத்தூர் பாலதண்டாயுத பாணி விழா தொடக்கம்.
* திருவரங்கம் நம்பெருமாள் புறப்பாடு.
* சமநோக்கு நாள்.
26-ந் தேதி (திங்கள்)
* திருப்புடைமருதூர் முருகன் வெள்ளி விருட்சப சேவை.
* பழனி ஆண்டவர் விழா தொடக்கம்.
* திருப்பரங்குன்றம் ஆண்டவர் பச்சை குதிரை வாகனத்தில் பவனி.
* சமநோக்கு நாள்.