      இந்த வார விசேஷங்கள் (18-2-2026 முதல் 23-2-2026 வரை)
      • வேதாரண்யம் சிவபெருமான் புறப்பாடு.
      • சஷ்டி விரதம்.

      18-ந் தேதி (புதன்)

      * சாம்பல் புதன்.

      * திருவைகாவூர், திருக்கோகர்ணம், வேதாரண்யம் தலங்களில் சிவபெருமான் பவனி.

      * நத்தம் மாரியம்மன் புறப்பாடு.

      * மேல்நோக்கு நாள்.

      19-ந் தேதி (வியாழன்)

      * சுவாமிமலை முருகப்பெருமான் தங்கக் கவசம் அணிந்து வைர வேல் தரிசனம்.

      * வேதாரண்யம் சிவபெருமான் புறப்பாடு.

      * நத்தம் மாரியம்மன் பவனி.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

      20-ந் தேதி (வெள்ளி)

      * முகூர்த்த நாள்.

      * மதுரை கூடலழகர் விழா தொடக்கம்.

      * திருப்பதி ஏழுமலையான் மைசூர் மண்டபம் எழுந்தருளல்.

      * மேல்நோக்கு நாள்.

      21-ந் தேதி (சனி)

      * சதுர்த்தி விரதம்.

      * பெருவயல், திருச்செந்தூர், பாவூர்சத்திரம், வென்னிமலை தலங்களில் மாசி உற்சவம் ஆரம்பம்.

      * தேரெழுந்தூர் திருஞானசம்பந்தர் புறப்பாடு.

      * மிலட்டூர் விநாயகப் பெருமான் பவனி.

      * சமநோக்கு நாள்.

      22-ந் தேதி (ஞாயிறு)

      * முகூர்த்த நாள்.

      * சஷ்டி விரதம்.

      * திருக்கோஷ்டியூர் சவுமிய நாராயணப் பெருமாள் உற்சவம் ஆரம்பம்.

      * மதுரை கூடலழகர் ஆண்டாள் திருக்கோலம், இரவு அனுமன் வாகனத்தில் ராமாவதாரக் காட்சி.

      * காங்கேயம் முருகன் மயில் வாகனத்தில் பவனி.

      * சமநோக்கு நாள்.

      23-ந் தேதி (திங்கள்)

      * மதுரை கூடலழகர் கள்ளர் திருக்கோலம், இரவு கருட வாகனத்தில் பவனி.

      * திருப்போரூர் முருகன் பிரணவ உபதேசம் அருளிய காட்சி.

      * திருக்கண்ணபுரம் சவுரிராஜப் பெருமாள் விழா தொடக்கம்.

      * திருவொற்றியூர், திருவெண்காடு, விருத்தாசலம் தலங்களில் சிவபெருமான் திருவீதி உலா.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

