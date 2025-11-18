என் மலர்tooltip icon
      இந்த வார விசேஷங்கள் (18-11-2025 முதல் 24-11-2025)
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்18 Nov 2025 8:24 AM IST
      • வீரவநல்லூர் மரகதாம்பிகை ஊஞ்சல் சேவை.
      • திருச்சானூர் பத்மாவதி தாயார் ரத உற்சவம்.

      18-ந் தேதி (செவ்வாய்)

      * திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் ஆண்டாளுக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

      * சுவாமிமலை முருகப் பெருமானுக்கு ஆயிரம் நாமாவளி கொண்ட தங்கப் பூமாலை சூடியருளல்.

      * வீரவநல்லூர் மரகதாம்பிகை ஊஞ்சல் சேவை.

      * சமநோக்கு நாள்.

      19-ந் தேதி (புதன்)

      * அமாவாசை.

      * திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் நரசிம்மருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

      * திருவைகுண்டம் கள்ளபிரானுக்கு பால் அபிஷேகம்.

      * சமநோக்கு நாள்.

      20-ந் தேதி (வியாழன்)

      * திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் ராமருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

      * திருப்பதி ஏழுமலையான் புஷ்பாங்கி சேவை.

      * சுவாமிமலை முருகப்பெருமான் தங்கக் கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம்.

      * திருத்தணி முருகப் பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம்.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

      21-ந் தேதி (வெள்ளி)

      * சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் தங்கப் பாவாடை தரிசனம்.

      * திருத்தணி முருகப்பெருமான் கிளி வாகன சேவை.

      * திருவிடைமருதூர் பிரகத்குசாம்பிகை புறப்பாடு.

      * திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர் கோவிலில் சுந்தரவல்லி தாயார் பவனி.

      * சமநோக்கு நாள்.

      22-ந் தேதி (சனி)

      * திருத்தணி கவுரி விரதம்.

      * திருவரங்கம் நம்பெருமாள், காஞ்சிபுரம் வரதராஜப் பெருமாள், திருவள்ளூர் வீரராகவப் பெருமாள் தலங்களில் அலங்கார திருமஞ்சனம்.

      * திருவைகுண்டம் கள்ளபிரானுக்கு பால் அபிஷேகம்.

      * சமநோக்கு நாள்.

      23-ந் தேதி (ஞாயிறு)

      * முகூர்த்த நாள்.

      * திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் குளக்கரை ஆஞ்சநேயருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

      * திருபெரும்புதூர் மணவாள மாமுனிகள் புறப்பாடு.

      * திருத்தணி முருகப்பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம்.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

      24-ந் தேதி (திங்கள்)

      * திருச்சானூர் பத்மாவதி தாயார் ரத உற்சவம்.

      * திருவண்ணாமலை அருணாசலேசுவரர் விழா தொடக்கம்.

      * திருவெண்காடு, திருக்கழுக்குன்றம், திருக்கடவூர் தலங்களில் 1008 சங்காபிஷேகம்.

      * பழனி ஆண்டவர் விழா தொடக்கம்.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

