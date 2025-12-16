என் மலர்tooltip icon
      இந்த வார விசேஷங்கள் (16-12-2025 முதல் 22-12-2025)

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்16 Dec 2025 8:39 AM IST
      • திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் ஆண்டாளுக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.
      • திருப்பரங்குன்றம் முருகப்பெருமான் புறப்பாடு.

      16-ந் தேதி (செவ்வாய்)

      * கோவில்களில் திருப்பாவை, திருவெம்பாவை விழா தொடக்கம்.

      * சுவாமிமலை முருகப் பெருமான் ஆயிரம் நாமாவளி கொண்ட தங்கப் பூமாலை சூடியருளல்.

      * திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் ஆண்டாளுக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

      * திருப்பதி ஏழுமலையான் கத்தவால் சமஸ்தான மண்டபம் எழுந்தருளல்.

      * சமநோக்கு நாள்.

      17-ந் தேதி (புதன்)

      * பிரதோஷம்.

      * திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் நரசிம்மருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

      * திருவைகுண்டம் கள்ளபிரானுக்கு பால் அபிஷேகம்.

      * திருப்பரங்குன்றம் முருகப்பெருமான் புறப்பாடு.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

      18-ந் தேதி (வியாழன்)

      * சுவாமிமலை முருகப்பெருமான் தங்கக் கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம்.

      * திருப்பதி ஏழுமலையான் புஷ்பாங்கி சேவை.

      * திருத்தணி முருகப்பெருமான் பால் அபிஷேகம்.

      * பெருஞ்சேரி வாகீசுவரர் புறப்பாடு.

      19-ந் தேதி (வெள்ளி)

      * அமாவாசை.

      * அனுமன் ஜெயந்தி.

      * திருவரங்கம் நம்பெருமாள் திருநெடுந்தாண்டவம்.

      * நாமக்கல் ஆஞ்சநேயருக்கு வடை மாலை சாற்றியருளல்.

      * சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் தங்கப்பாவாடை தரிசனம்.

      * சமநோக்கு நாள்.

      20-ந் தேதி (சனி)

      * விஷ்ணு ஆலயங்களில் திருப்பல்லாண்டு உற்சவம் ஆரம்பம்.

      * ஆழ்வார்திருநகரி நம்மாழ்வார் திருமொழி திருநாள் தொடக்கம்.

      * திருவைகுண்டம் கள்ளபிரானுக்கு பால் அபிஷேகம்.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

      21-ந் தேதி (ஞாயிறு)

      * ஆழ்வார்திருநகரி நம்மாழ்வார் ராஜாங்க சேவை.

      * திருவரங்கம் நம்பெருமாள், காஞ்சிபுரம் வரத ராஜப் பெருமாள், மதுரை கூடலழகர் பெருமாள் தலங்களில் பகற்பத்து உற்சவம்.

      * திருத்தணி முருகப் பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம்.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

      22-ந் தேதி (திங்கள்)

      * திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் காளிங்க நர்த்தன காட்சி.

      * திருவள்ளூர் வீரராகவப் பெருமாள், அரியக்குடி சீனிவாசப் பெருமாள், வடமதுரை சவுந்திரராஜப் பெருமாள் தலங்களில் திருமொழி திருநாள் தொடக்கம்.

      * சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் புஷ்பப் பாவாடை தரிசனம்.

      * மேல்நோக்கு நாள்.

