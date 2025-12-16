என் மலர்
வழிபாடு
இந்த வார விசேஷங்கள் (16-12-2025 முதல் 22-12-2025)
- திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் ஆண்டாளுக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.
- திருப்பரங்குன்றம் முருகப்பெருமான் புறப்பாடு.
16-ந் தேதி (செவ்வாய்)
* கோவில்களில் திருப்பாவை, திருவெம்பாவை விழா தொடக்கம்.
* சுவாமிமலை முருகப் பெருமான் ஆயிரம் நாமாவளி கொண்ட தங்கப் பூமாலை சூடியருளல்.
* திருப்பதி ஏழுமலையான் கத்தவால் சமஸ்தான மண்டபம் எழுந்தருளல்.
* சமநோக்கு நாள்.
17-ந் தேதி (புதன்)
* பிரதோஷம்.
* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் நரசிம்மருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.
* திருவைகுண்டம் கள்ளபிரானுக்கு பால் அபிஷேகம்.
* திருப்பரங்குன்றம் முருகப்பெருமான் புறப்பாடு.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
18-ந் தேதி (வியாழன்)
* சுவாமிமலை முருகப்பெருமான் தங்கக் கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம்.
* திருப்பதி ஏழுமலையான் புஷ்பாங்கி சேவை.
* திருத்தணி முருகப்பெருமான் பால் அபிஷேகம்.
* பெருஞ்சேரி வாகீசுவரர் புறப்பாடு.
19-ந் தேதி (வெள்ளி)
* அமாவாசை.
* அனுமன் ஜெயந்தி.
* திருவரங்கம் நம்பெருமாள் திருநெடுந்தாண்டவம்.
* நாமக்கல் ஆஞ்சநேயருக்கு வடை மாலை சாற்றியருளல்.
* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் தங்கப்பாவாடை தரிசனம்.
* சமநோக்கு நாள்.
20-ந் தேதி (சனி)
* விஷ்ணு ஆலயங்களில் திருப்பல்லாண்டு உற்சவம் ஆரம்பம்.
* ஆழ்வார்திருநகரி நம்மாழ்வார் திருமொழி திருநாள் தொடக்கம்.
* திருவைகுண்டம் கள்ளபிரானுக்கு பால் அபிஷேகம்.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
21-ந் தேதி (ஞாயிறு)
* ஆழ்வார்திருநகரி நம்மாழ்வார் ராஜாங்க சேவை.
* திருவரங்கம் நம்பெருமாள், காஞ்சிபுரம் வரத ராஜப் பெருமாள், மதுரை கூடலழகர் பெருமாள் தலங்களில் பகற்பத்து உற்சவம்.
* திருத்தணி முருகப் பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம்.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
22-ந் தேதி (திங்கள்)
* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் காளிங்க நர்த்தன காட்சி.
* திருவள்ளூர் வீரராகவப் பெருமாள், அரியக்குடி சீனிவாசப் பெருமாள், வடமதுரை சவுந்திரராஜப் பெருமாள் தலங்களில் திருமொழி திருநாள் தொடக்கம்.
* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் புஷ்பப் பாவாடை தரிசனம்.
* மேல்நோக்கு நாள்.