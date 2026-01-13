என் மலர்
வழிபாடு
இந்த வார விசேஷங்கள் 13-1-2026 முதல் 19-1-2026 வரை
- சபரிமலையில் மகர ஜோதி தரிசனம்.
- தை அமாவாசை.
13-ந் தேதி (செவ்வாய்)
* மதுரை செல்லத்தம்மன் சிம்மாசனத்தில் பவனி.
* ஆழ்வார்திருநகரி நம்மாழ்வார் புறப்பாடு.
* சுவாமிமலை முருகனுக்கு ஆயிரம் நாமாவளி கொண்ட தங்கப் பூமாலை சூடியருளல்.
* குரங்கணி முத்துமாலை அம்மன் புறப்பாடு.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
14-ந் தேதி (புதன்)
* சர்வ ஏகாதசி.
* போகிப் பண்டிகை.
* சபரிமலையில் மகர ஜோதி தரிசனம்.
* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் நரசிம்மருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.
* மதுரை கூடலழகர், திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர் புறப்பாடு.
* சமநோக்கு நாள்.
15-ந் தேதி (வியாழன்)
* தைப் பொங்கல்.
* திருவள்ளூர் வீரராகவப் பெருமாள் விழா தொடக்கம்.
* மதுரை செல்லத்தம்மன் காலை சப்பரத்திலும், இரவு குதிரை வாகனத்திலும் பவனி.
* திருவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் நின்ற திருக்கோலம், மாலை தங்கப் பல்லக்கில் ஊஞ்சல் சேவை.
* சமநோக்கு நாள்.
16-ந் தேதி (வெள்ளி)
* மாட்டுப் பொங்கல்.
* பிரதோஷம்.
* மதுரை கூடலழகர் பெருமாள் கணு உற்சவ விழா தொடக்கம்.
* திருவரங்கம் நம்பெருமாள், மன்னார்குடி ராஜ கோபால சுவாமி, காஞ்சிபுரம் வரதராஜப் பெருமாள் தலங்களில் பாரி வேட்டைக்கு எழுந்தருளல்.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
17-ந் தேதி (சனி)
* உழவர் திருநாள்.
* மதுரை செல்லத்தம்மன் விருட்சப சேவை.
* திருவள்ளூர் வீரராகவப் பெருமாள் காலை கருட வாகனத்திலும், இரவு அனுமன் வாகனத்திலும் பவனி.
* கல்லிடைக்குறிச்சி, திருவாவடுதுறை தலங்களில் சிவபெருமான் பவனி.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
18-ந் தேதி (ஞாயிறு)
* தை அமாவாசை.
* தென்காசி விசுவநாதர், சங்கரன்கோவில் சங்கர நாராயணன் தலங்களில் லட்சதீபம்.
* மதுரை மீனாட்சி அம்மனுக்கு வைரக்கிரீடம் சாற்றியருளல்.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
19-ந் தேதி (திங்கள்)
* மதுரை செல்லத்தம்மன் ரத உற்சவம்.
* திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர் தைலக்காப்பு.
* திருப்பரங்குன்றம் முருகப்பெருமான் விழா தொடக்கம்.
* மேல்நோக்கு நாள்.