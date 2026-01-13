Live
      இந்த வார விசேஷங்கள் 13-1-2026 முதல் 19-1-2026 வரை
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்13 Jan 2026 12:37 PM IST
      • சபரிமலையில் மகர ஜோதி தரிசனம்.
      • தை அமாவாசை.

      13-ந் தேதி (செவ்வாய்)

      * மதுரை செல்லத்தம்மன் சிம்மாசனத்தில் பவனி.

      * ஆழ்வார்திருநகரி நம்மாழ்வார் புறப்பாடு.

      * சுவாமிமலை முருகனுக்கு ஆயிரம் நாமாவளி கொண்ட தங்கப் பூமாலை சூடியருளல்.

      * குரங்கணி முத்துமாலை அம்மன் புறப்பாடு.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

      14-ந் தேதி (புதன்)

      * சர்வ ஏகாதசி.

      * போகிப் பண்டிகை.

      * சபரிமலையில் மகர ஜோதி தரிசனம்.

      * திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் நரசிம்மருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

      * மதுரை கூடலழகர், திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர் புறப்பாடு.

      * சமநோக்கு நாள்.

      15-ந் தேதி (வியாழன்)

      * தைப் பொங்கல்.

      * திருவள்ளூர் வீரராகவப் பெருமாள் விழா தொடக்கம்.

      * மதுரை செல்லத்தம்மன் காலை சப்பரத்திலும், இரவு குதிரை வாகனத்திலும் பவனி.

      * திருவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் நின்ற திருக்கோலம், மாலை தங்கப் பல்லக்கில் ஊஞ்சல் சேவை.

      * சமநோக்கு நாள்.

      16-ந் தேதி (வெள்ளி)

      * மாட்டுப் பொங்கல்.

      * பிரதோஷம்.

      * மதுரை கூடலழகர் பெருமாள் கணு உற்சவ விழா தொடக்கம்.

      * திருவரங்கம் நம்பெருமாள், மன்னார்குடி ராஜ கோபால சுவாமி, காஞ்சிபுரம் வரதராஜப் பெருமாள் தலங்களில் பாரி வேட்டைக்கு எழுந்தருளல்.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

      17-ந் தேதி (சனி)

      * உழவர் திருநாள்.

      * மதுரை செல்லத்தம்மன் விருட்சப சேவை.

      * திருவள்ளூர் வீரராகவப் பெருமாள் காலை கருட வாகனத்திலும், இரவு அனுமன் வாகனத்திலும் பவனி.

      * கல்லிடைக்குறிச்சி, திருவாவடுதுறை தலங்களில் சிவபெருமான் பவனி.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

      18-ந் தேதி (ஞாயிறு)

      * தை அமாவாசை.

      * தென்காசி விசுவநாதர், சங்கரன்கோவில் சங்கர நாராயணன் தலங்களில் லட்சதீபம்.

      * மதுரை மீனாட்சி அம்மனுக்கு வைரக்கிரீடம் சாற்றியருளல்.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

      19-ந் தேதி (திங்கள்)

      * மதுரை செல்லத்தம்மன் ரத உற்சவம்.

      * திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர் தைலக்காப்பு.

      * திருப்பரங்குன்றம் முருகப்பெருமான் விழா தொடக்கம்.

      * மேல்நோக்கு நாள்.

