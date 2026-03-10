Live
      இந்த வார விசேஷங்கள்: 10-3-2026 முதல் 16-3-2026
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்10 March 2026 9:29 AM IST
      • திருவாரூர் தியாகராஜர் புறப்பாடு.
      • திருவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் புறப்பாடு.

      10-ந் தேதி (செவ்வாய்)

      * மன்னார்குடி ராஜ கோபாலசுவாமி ராஜ அலங்காரம், அம்ச வாகனத்தில் திருவீதி உலா.

      * சுவாமிமலை முருகப் பெருமான் ஆயிரம் நாமாவளி கொண்ட தங்கப் பூமாலை சூடியருளல்.

      * குரங்கணி முத்து மாலையம்மன் புறப்பாடு.

      * சமநோக்கு நாள்.

      11-ந் தேதி (புதன்)

      * மன்னார்குடி ராஜ கோபாலசுவாமி கோவர்த்தனகிரியில் பந்தலடி சென்று திரும்புதல்.

      * திருவாரூர் தியாகராஜர் புறப்பாடு.

      * திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் நரசிம்மருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

      * சமநோக்கு நாள்.

      12-ந் தேதி (வியாழன்)

      * திருபெரும்புதூர் மணவாள மாமுனிகள் புறப்பாடு.

      * சுவாமிமலை முருகப் பெருமான் தங்கக்கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம்.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

      13-ந் தேதி (வெள்ளி)

      * சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் தங்கப் பாவாடை தரிசனம்.

      * ராமேஸ்வரம் பர்வதவர்த்தினி அம்மன் நவசக்தி மண்டபம் எழுந்தருளி தங்கப் பல்லக்கில் புறப்பாடு.

      * திருவாரூர் தியாகராஜர் பவனி.

      * திருவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் புறப்பாடு.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

      14-ந் தேதி (சனி)

      * காரடையான் நோன்பு.

      * மன்னார்குடி ராஜ கோபாலசுவாமி காலை பல்லக்கில் பவனி, இரவு ராஜாங்க அலங்காரம்.

      * திருவள்ளூர் வீரராகவப் பெருமாள், திருவரங்கம் நம்பெருமாள், மதுரை கூடலழகர் பெருமாள் தலங்களில் அலங்கார திருமஞ்சனம்.

      * மேல்நோக்கு நாள்.

      15-ந் தேதி (ஞாயிறு)

      * முகூர்த்த நாள்.

      * சர்வ ஏகாதசி.

      * திருநெல்வேலி கரிய மாணிக்கப் பெருமாள் கோவிலில் பங்குனி உற்சவம் ஆரம்பம்.

      * சாத்தூர் வேங்கடேசப் பெருமாள் தோளுக்கினியானில் புறப்பாடு.

      * திருவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள், ரெங்க மன்னார் கண்ணாடி மாளிகைக்கு எழுந்தருளல்.

      * உப்பிலியப்பன் கோவில் சீனிவாசப் பெருமாள், திருப்பதி ஏழுமலையான் தலங்களில் புறப்பாடு.

      * மேல்நோக்கு நாள்.

      16-ந் தேதி (திங்கள்)

      * முகூர்த்த நாள்.

      * பிரதோஷம்.

      * சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மனுக்கு புஷ்பப் பாவாடை தரிசனம்.

      * திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் மூலவருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

      * மேல்நோக்கு நாள்.

