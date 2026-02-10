என் மலர்tooltip icon
      இந்த வார விசேஷங்கள்: 10-2-2026 முதல் 16-2-2026 வரை
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்10 Feb 2026 8:30 AM IST
      • களக்காடு சக்திவாகீசுவரர் தெப்ப உற்சவம்.
      • வேதாரண்யம் சிவபெருமான் விழா தொடக்கம்.

      10-ந் தேதி (செவ்வாய்)

      * திருக்கோகர்ணம், காளஹஸ்தி, ஸ்ரீசைலம், திருவைகாவூர் தலங்களில் சிவபெருமான் விழா தொடக்கம்.

      * ராமேஸ்வரம் சுவாமி வெள்ளி பூத வாகனத்திலும், அம்பாள் வெள்ளி கிளி வாகனத்திலும் பவனி.

      * களக்காடு சக்திவாகீசுவரர் தெப்ப உற்சவம்.

      * குரங்கணி முத்துமாலை அம்மன் புறப்பாடு.

      * சமநோக்கு நாள்.

      11-ந் தேதி (புதன்)

      * திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் நரசிம்மருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

      * ராமநாதபுரம் செட்டித் தெரு முத்தாலம்மன் பவனி.

      * திருமயம் ஆண்டாள் புறப்பாடு.

      * சமநோக்கு நாள்.

      12-ந் தேதி (வியாழன்)

      * ராமேஸ்வரம் சுவாமி-அம்பாள் வெள்ளி யானை வாகனத்தில் புறப்பாடு.

      * வேதாரண்யம் சிவபெருமான் விழா தொடக்கம்.

      * திருக்கோகர்ணம், காளஹஸ்தி தலங்களில் சிவபெருமான் பவனி.

      * சமநோக்கு நாள்.

      13-ந் தேதி (வெள்ளி)

      * முகூர்த்த நாள்.

      * சர்வ ஏகாதசி.

      * ஸ்ரீசைலம், வேதாரண்யம், திருவைக்காவூர் தலங்களில் சிவபெருமான் பவனி.

      * மதுரை கூடலழகர், திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர் தலங்களில் புறப்பாடு.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

      14-ந் தேதி (சனி)

      * சனிப் பிரதோஷம்.

      * ராமேஸ்வரம் சுவாமி - அம்பாள் முத்தங்கி சேவை, இரவு தங்கப் பல்லக்கில் புறப்பாடு.

      * திருமயம் ஆண்டாள் திருக்கல்யாணம்.

      * திருப்பதி ஏழுமலையான் கத்தவால் சமஸ்தான மண்டபம் எழுந்தருளல்.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

      15-ந் தேதி (ஞாயிறு)

      * மகா சிவராத்திரி.

      * முகூர்த்த நாள்.

      * மூங்கிலணை காமாட்சி அம்மன் பெருந்திருவிழா.

      * திருவண்ணாமலை அரிபிரம்மாதியர் அடிமுடி தேடியருளிய லீலை, லிங்கோத்பவர் தரிசனம்.

      * மேல்நோக்கு நாள்.

      16-ந் தேதி (திங்கள்)

      * முகூர்த்த நாள்.

      * சாத்தூர் வேங்கடேசப் பெருமாள் தோளுக்கினியானில் புறப்பாடு.

      * நத்தம் மாரியம்மன் விழா தொடக்கம்.

      * திருவில்லிபுத்தூர் பெரியபெருமாள், உப்பிலியப்பன் கோவில் சீனிவாசப் பெருமாள், வேதாரண்யம் சிவபெருமான் தலங்களில் புறப்பாடு.

      * மேல்நோக்கு நாள்.

