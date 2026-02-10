என் மலர்
வழிபாடு
இந்த வார விசேஷங்கள்: 10-2-2026 முதல் 16-2-2026 வரை
- களக்காடு சக்திவாகீசுவரர் தெப்ப உற்சவம்.
- வேதாரண்யம் சிவபெருமான் விழா தொடக்கம்.
10-ந் தேதி (செவ்வாய்)
* திருக்கோகர்ணம், காளஹஸ்தி, ஸ்ரீசைலம், திருவைகாவூர் தலங்களில் சிவபெருமான் விழா தொடக்கம்.
* ராமேஸ்வரம் சுவாமி வெள்ளி பூத வாகனத்திலும், அம்பாள் வெள்ளி கிளி வாகனத்திலும் பவனி.
* களக்காடு சக்திவாகீசுவரர் தெப்ப உற்சவம்.
* குரங்கணி முத்துமாலை அம்மன் புறப்பாடு.
* சமநோக்கு நாள்.
11-ந் தேதி (புதன்)
* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் நரசிம்மருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.
* ராமநாதபுரம் செட்டித் தெரு முத்தாலம்மன் பவனி.
* திருமயம் ஆண்டாள் புறப்பாடு.
* சமநோக்கு நாள்.
12-ந் தேதி (வியாழன்)
* ராமேஸ்வரம் சுவாமி-அம்பாள் வெள்ளி யானை வாகனத்தில் புறப்பாடு.
* வேதாரண்யம் சிவபெருமான் விழா தொடக்கம்.
* திருக்கோகர்ணம், காளஹஸ்தி தலங்களில் சிவபெருமான் பவனி.
* சமநோக்கு நாள்.
13-ந் தேதி (வெள்ளி)
* முகூர்த்த நாள்.
* சர்வ ஏகாதசி.
* ஸ்ரீசைலம், வேதாரண்யம், திருவைக்காவூர் தலங்களில் சிவபெருமான் பவனி.
* மதுரை கூடலழகர், திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர் தலங்களில் புறப்பாடு.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
14-ந் தேதி (சனி)
* சனிப் பிரதோஷம்.
* ராமேஸ்வரம் சுவாமி - அம்பாள் முத்தங்கி சேவை, இரவு தங்கப் பல்லக்கில் புறப்பாடு.
* திருமயம் ஆண்டாள் திருக்கல்யாணம்.
* திருப்பதி ஏழுமலையான் கத்தவால் சமஸ்தான மண்டபம் எழுந்தருளல்.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
15-ந் தேதி (ஞாயிறு)
* மகா சிவராத்திரி.
* முகூர்த்த நாள்.
* மூங்கிலணை காமாட்சி அம்மன் பெருந்திருவிழா.
* திருவண்ணாமலை அரிபிரம்மாதியர் அடிமுடி தேடியருளிய லீலை, லிங்கோத்பவர் தரிசனம்.
* மேல்நோக்கு நாள்.
16-ந் தேதி (திங்கள்)
* முகூர்த்த நாள்.
* சாத்தூர் வேங்கடேசப் பெருமாள் தோளுக்கினியானில் புறப்பாடு.
* நத்தம் மாரியம்மன் விழா தொடக்கம்.
* திருவில்லிபுத்தூர் பெரியபெருமாள், உப்பிலியப்பன் கோவில் சீனிவாசப் பெருமாள், வேதாரண்யம் சிவபெருமான் தலங்களில் புறப்பாடு.
* மேல்நோக்கு நாள்.