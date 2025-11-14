Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » ஆன்மிகம்வழிபாடு

      வழிபாடு

      ஆறுபடை வீடு கொண்ட ஐயப்பன்
      X

      ஆறுபடை வீடு கொண்ட ஐயப்பன்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்14 Nov 2025 9:44 AM IST
      • முருகனுக்கு ஆறுபடை வீடுகள் இருப்பது போல, ஐயப்ப சுவாமிக்கும் ஆறுபடை வீடுகள் உண்டு.
      • குளத்துபுழாவில் பாலகனாக ஐயப்பன் காட்சி தருகிறார்.

      முருகனுக்கு ஆறுபடை வீடுகள் இருப்பது போல, ஐயப்ப சுவாமிக்கும் ஆறுபடை வீடுகள் உண்டு. அவை

      பந்தளம்:- சபரிமலைக்குச் செல்லும் வழியில் உள்ளது பந்தளம். இங்கு ஐயப்பன், மணிகண்ட பாலகனாக நின்ற நிலையில் தரிசனம் தருகிறார். இங்குள்ள விக்ரகம் பரசுராமரால் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டதாகும்.

      குளத்துபுழா:- பாலகனாக ஐயப்பன் காட்சி தருகிறார்.

      எருமேலி:- இங்கு எருமை முகத்துடன் திரிந்த மகிஷின் மீது நின்று அவளை வதம் செய்தார். இங்கு ஐயப்பன் தர்ம சாஸ்தாவாக காட்சிதருகிறார். இங்கு ஐயப்பசாமியின் தோழர் வாவர் பள்ளிவாசல், கோட்டை கருப்புசாமி கோவில்கள் உள்ளன.

      அச்சன்கோவில்:- இங்கு சுவாமி, வன அரசனாக காட்சி தருகிறார்.

      ஆரியங்காவு:- இங்கு சாஸ்த பூர்ணா, புஷ்கலா தேவியர்களுடன் கல்யாண கோலத்தில் காட்சி தருகிறார்.

      சபரிமலை:- சபரி பீடமே சபரி மலையானது.

      Spirituality Worship Sabarimala temple ஆன்மிகம் வழிபாடு சபரிமலை கோவில் ஐயப்பன் ஆறுபடை வீடு 
      Next Story
      ×
        X