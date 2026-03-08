என் மலர்
உலகம்
ஈரான் ராணுவம்-தலைமை அழிக்கப்படும் வரை போர் தொடரும்: டிரம்ப்
- ஈரானின் அடுத்த தலைவரைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் நான் ஈடுபட விரும்புகிறேன்.
- நாங்கள் ஒவ்வொரு 5 அல்லது 10 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மோதலில் ஈடுபடவிரும்பவில்லை.
அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் கூறியதாவது:-
ஈரானுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதில் எனக்கு ஆர்வம் இல்லை. ஈரானுக்கு இனி ஒரு செயல்பாட்டு ராணுவம் அல்லது அதிகாரத்தில் மீதமுள்ள எந்த தலைமையும் இல்லாதபோதுதான் போர் முடிவடையும்.
அமெரிக்காவை ஒரு போருக்கு இட்டுச் செல்லாத ஒரு ஈரான் அதிபரை தேர்ந்தெடுக்க விரும்புகிறோம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
