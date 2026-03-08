Live
      ஈரான் ராணுவம்-தலைமை அழிக்கப்படும் வரை போர் தொடரும்: டிரம்ப்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்8 March 2026 2:54 PM IST
      • ஈரானின் அடுத்த தலைவரைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் நான் ஈடுபட விரும்புகிறேன்.
      • நாங்கள் ஒவ்வொரு 5 அல்லது 10 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மோதலில் ஈடுபடவிரும்பவில்லை.

      அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் கூறியதாவது:-

      ஈரானுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதில் எனக்கு ஆர்வம் இல்லை. ஈரானுக்கு இனி ஒரு செயல்பாட்டு ராணுவம் அல்லது அதிகாரத்தில் மீதமுள்ள எந்த தலைமையும் இல்லாதபோதுதான் போர் முடிவடையும்.

      ஈரானின் அடுத்த தலைவரைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் நான் ஈடுபட விரும்புகிறேன்.

      நாங்கள் ஒவ்வொரு 5 அல்லது 10 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மோதலில் ஈடுபடவிரும்பவில்லை.

      அமெரிக்காவை ஒரு போருக்கு இட்டுச் செல்லாத ஒரு ஈரான் அதிபரை தேர்ந்தெடுக்க விரும்புகிறோம்.

      இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

