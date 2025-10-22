Live
      VIDEO: வெள்ளை மாளிகையில் விளக்கேற்றி தீபாவளி கொண்டாடிய அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப்
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்22 Oct 2025 11:16 AM IST (Updated: 22 Oct 2025 11:20 AM IST)
      • உலகம் முழுவதும் உள்ள இந்தியர்கள் தீபாவளி பண்டிகையை அந்தந்த நாடுகளில் கொண்டாடினர்.
      • கலிபோர்னியா மாகாணத்தில் தீபாவளி பண்டிகைக்கு இந்தாண்டு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டது.

      கடந்த 20 ஆம் தேதி தீபாவளி பண்டிகை கோலாகலகமாக கொண்டாடப்பட்டது. அன்றைய தினம் புத்தாடை அணிந்து கோயில்களுக்குச் சென்று வழிபாடு மேற்கொண்டுவரும் மக்கள், பட்டாசுகளை வெடித்து பண்டிகையை உற்சாகமாக கொண்டாடினர்.

      இந்தியாவில் மட்டுமில்லாமல் உலகம் முழுவதும் உள்ள இந்தியர்கள் தீபாவளி பண்டிகையை அந்தந்த நாடுகளில் கொண்டாடினர்.

      இந்தியர்கள் அதிகளவில் வாழும் அமெரிக்காவில் உள்ள கலிபோர்னியா மாகாணத்தில் தீபாவளி பண்டிகைக்கு இந்தாண்டு அதிகாரபூர்வ விடுமுறை அளிக்கப்பட்டது.

      இந்நிலையில், வெள்ளை மாளிகையில் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் விளக்கேற்றி தீபாவளி கொண்டாடினார். இது தொடர்பான வீடியோவை வெள்ளை மாளிகை பகிர்ந்துள்ளது.

      தீபாவளி விழாவில் FBI இயக்குநர் காஷ் படேல், தேசிய புலனாய்வு இயக்குநர் துளசி கப்பார்ட், வெள்ளை மாளிகை துணை பத்திரிகை செயலாளர் குஷ் தேசாய், அமெரிக்காவுக்கான இந்திய தூதர் வினய் மோகன் குவாட்ரா மற்றும் டெல்லிக்கான வாஷிங்டன் தூதர் செர்ஜியோ கோர் உள்ளிட்ட முக்கிய அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.

