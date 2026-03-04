என் மலர்
உலகம்
ஈரான் ராணுவத்தின் வலிமை முறியடிக்கப்பட்டு விட்டது- டிரம்ப்
அமெரிக்காவின் தாக்குதலில் ஈரானின் பெரும்பாலான ராணுவ நிலைகள் தகர்க்கப்பட்டுவிட்டன. ஈரானில் எல்லாமே முறியடிக்கப்பட்டுள்ளன. அவர்களிடம் கடற்படை இல்லை. விமானப்படை இல்லை. வான்வழி கண்டறிதல் இல்லை. அவர்களின் ரேடார் முறியடிக்கப்பட்டுள்ளது. கிட்டத்தட்ட எல்லாமே முறியடிக்கப்பட்டுள்ளன.
அவர்களிடம் உள்ள அனைத்தும் கிட்டத்தட்ட முறியடிக்கப்பட்டுள்ளன. தற்போது ஈரானின் ஏவுகணை எண்ணிக்கை மிகவும் குறைந்து வருகிறது. ஈரானில் என்ன நடக்கிறது என்று பார்ப்போம். ஆனால் முதலில் நாம் அந்நாட்டு ராணுவத்தை வீழ்த்த வேண்டும்.
முந்தைய உச்ச தலைவரை போலவே மோசமான ஒருவர் பொறுப்பேற்றால் ஈரானுக்கு மோசமான நிலை ஏற்படும். ரஷியாவிற்கு எதிரான போரில் உக்ரைனுக்கு உதவுவதற்காக அமெரிக்கா அதிக ரக வெடிமருந்துகளை கொடுத்தாலும் எங்களிடம் வரம்பற்ற நடுத்தர மற்றும் உயர் ரக வெடிமருந்துகள் உள்ளன. ஈரான் தற்போது நடுநிலையாக இருந்த நாடுகளைத் தாக்குகிறார்கள். அந்த நாடுகள் அனைத்தும் ஈரானுக்கு எதிராக வலுவாகப் போராடுகின்றன.
ஈரான் மிரட்டல் விடுத்து வரும் நிலையில் தேவைப்பட்டால் அமெரிக்க கடற்படை ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியாக எண்ணெய் கப்பல்களை பாதுகாப்பாக அழைத்துச் செல்லும். உலகளாவிய எண்ணெய் போக்குவரத்திற்கு இடையூறுகள் ஏற்படுவது குறித்த அச்சங்கள் அதிகரித்து வருவதால், உலகிற்கு இலவச ஆற்றல் ஓட்டத்தை அமெரிக்கா உறுதி செய்யும் என்று கூறினார்.