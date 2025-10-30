Live
      உலகின் முதல் Al போர் விமானத்தை உருவாக்கிய அமெரிக்கா
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்30 Oct 2025 3:40 PM IST
      • இந்த ஃபைட்டர் ஜெட், விமானி இல்லாமல் இயங்கும் தன்மை கொண்டது.
      • இந்த விமானத்தை இயக்க ரன்வே கூட தேவையில்லை

      உலகின் முதல் செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) தொழில்நுட்பத்தில் இயங்கக்கூடிய போர் விமானத்தை அமெரிக்காவின் KRATOS Defense & Security Solutions நிறுவனம் உருவாக்கியுள்ளது

      X-BAT எனப்படும் இந்த ஃபைட்டர் ஜெட், விமானி இல்லாமல் இயங்கும் தன்மை கொண்டது.

      இந்த விமானத்தை இயக்க ரன்வே கூட தேவையில்லை, நிலத்திலிருந்து நேரடியாக புறப்படும் என கூறப்படுகிறது.

