ஈரானை விட்டு வெளியேறுங்கள்... இந்தியர்களுக்கு மத்திய அரசு வலியுறுத்தல்
- இந்தியர்கள் போராட்டங்கள் நடைபெறும் பகுதிகளை தவிர்க்கவும்.
- ஈரானை விட்டு வெளியேறுமாறு இந்திய தூதரகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.
அமெரிக்காவிற்கும் ஈரானுக்கும் இடையே பதட்டங்கள் அதிகரித்து வருவதால், வரும் நாட்களில் அமெரிக்க தாக்குதல்கள் ஏற்படக்கூடும் என்பதால், தெஹ்ரானில் உள்ள இந்திய தூதரகம், இந்தியர்களை வெளியேற அறிவுறுத்தியுள்ளது.
இந்திய மாணவர்கள், யாத்ரீகர்கள், வணிகர்கள் மற்றும் சுற்றுலாப் பயணிகள் வணிக விமானங்கள் உட்பட கிடைக்கக்கூடிய போக்குவரத்து வழிகள் மூலம் ஈரானை விட்டு வெளியேறுமாறு இந்திய தூதரகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.
ஈரானில் வசிக்கும் இந்தியர்கள் போராட்டங்கள் அல்லது ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடைபெறும் பகுதிகளை தவிர்க்கவும், ஈரானில் உள்ள இந்திய தூதரகத்துடன் தொடர்பில் இருக்கவும், ஏதேனும் முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட்டால் உள்ளூர் ஊடகங்களைக் கண்காணிக்கவும் வலியுறுத்தியுள்ளது.
"ஈரானில் உள்ள அனைத்து இந்தியர்களும் பாஸ்போர்ட் மற்றும் அடையாள சான்றுகள் உள்ளிட்ட தங்கள் பயண மற்றும் குடியேற்ற ஆவணங்களை வைத்திருக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். இது தொடர்பாக ஏதேனும் உதவிக்கு இந்திய தூதரகத்தைத் தொடர்பு கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்" என்று இந்திய தூதரகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியது.
"ஈரானில் இணையத் தடங்கல்கள் காரணமாக எந்தவொரு இந்திய நாட்டவரும் பதிவு செய்ய முடியாவிட்டால், இந்தியாவில் உள்ள அவர்களது குடும்பத்தினர் அவ்வாறு செய்யுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்" என்று அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.