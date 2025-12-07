என் மலர்tooltip icon
      உயிரைப் பறித்த உடற்பயிற்சி.. Gym-இல் நேர்ந்த விபரீதம் - பகீர் வீடியோ
      பிரேசில்

      உயிரைப் பறித்த உடற்பயிற்சி.. Gym-இல் நேர்ந்த விபரீதம் - பகீர் வீடியோ

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்7 Dec 2025 3:00 AM IST (Updated: 7 Dec 2025 3:00 AM IST)
      அப்போது பார் பெல் அவரது கைகளில் இருந்து நழுவி நேரடியாக அவரது மார்பில் விழுந்தது.
      சில நொடிகளில் அவர் நிலைகுலைந்து கீழே விழுந்தார்.

      பிரேசில் நாட்டின் ஒலிண்டா நகரில் உள்ள ஒரு உடற்பயிற்சி கூடத்தில் ரொனால்ட் மாண்டினீக்ரோ (55) என்ற நபர் கடந்த மாதம் 1 ஆம் தேதி பெஞ்ச் பிரஸ் பயிற்சி செய்து கொண்டிருந்தார்.

      அப்போது பார் பெல் அவரது கைகளில் இருந்து நழுவி நேரடியாக அவரது மார்பில் விழுந்தது

      அவர் உடனடியாக அதை பக்கவாட்டில் அகற்றி எழுந்து நின்றார். சில நொடிகளில் அவர் நிலைகுலைந்து கீழே விழுந்தார்.

      ஜிம் ஊழியர்கள் அவருக்கு முதலுதவி அளித்து அருகிலுள்ள மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். ஆனால் சிகிச்சை பலனின்றி மாண்டினீக்ரோ உயிரிழந்துள்ளார். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக வீடியோ தற்போது வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

