      வன்னியர் இடஒதுக்கீடு: இளைஞர்களை திரட்டி சிறை நிரப்பும் போராட்டம்- அன்புமணி எச்சரிக்கை
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்10 Sept 2025 7:50 PM IST
      • பாமக சார்பில் குறைந்தது 5 லட்சம் பேர் சிறை நிரப்பும் போராட்டத்தில் பங்கேற்க வேண்டும்.
      • இளைஞர்கள் நினைத்தால் புரட்சி வெடிக்கும் என தற்போதைய நேபாள புரட்சியை உதாரணம்.

      வன்னியர்களுக்கு 15 சதவீத உள்ஒதுக்கீட்டை வழங்வில்லை என்றால் இளைஞர்களை திரட்டி சிறை நிரப்பும் போராட்டம் நடத்தப்படும் என்று பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தமிழக அரசுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

      இதுகுறித்து அவர் மேலும் கூறியதாவது:-

      வன்னியர்களுக்கு 15 சதவீத உள்ஒதுக்கீட்டை வழங்காவிடில் இளைஞர்களை திரட்டி சிறை நிரப்பும் போராட்டம் நடத்தப்படும்.

      இடஒதுக்கீடு வழங்காவிடல் 2 மாதத்தில் சிறை நிரப்பும் போராட்டம். பாமகவினர் அறவழியில் கலந்து கொள்ள வேண்டும்.

      இவ்வாறு அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

      வன்னியர் இடஒதுக்கீடு சிறை அடைப்பு போராட்டம் பாமக அன்புமணி ராமதாஸ் PMK Anbumani Ramdoss protest 
