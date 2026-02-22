என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
த.வெ.க என்பது பரிதாபத்திற்குரிய கட்சி- ராஜேந்திர பாலாஜி
- அதிமுகவிற்கு அடுத்த பலம் வாய்ந்த கட்சி திமுகதான்.
- எங்களுக்கு எதிரி திமுக, இதுதான் கள நிலவரம்.
அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி கூறியதாவது:-
தவெகவைப்பற்றி யாரும் கண்டுகொள்வது கிடையாது, களத்தில் அதிமுகதான்; எங்களுக்கு எதிரி திமுக, இதுதான் கள நிலவரம்.
அதிமுகவிற்கு அடுத்த பலம் வாய்ந்த கட்சி திமுகதான். எடப்பாடி பழனிசாமியிலான தலைமையிலான கூட்டணியும், மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான கூட்டணியும் களத்தில் நிற்கும்;
தவெக என்பது பரிதாபத்திற்குரிய கட்சியாக இந்த தேர்தலோடு முடிந்து விடும்.
இவ்வாறு அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
