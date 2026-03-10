என் மலர்
தவெகவிற்கான ஆதரவை வாபஸ் பெற்றது ஜனநாயக முஸ்லீம் மக்கள் கட்சி!
- திமுக தலைமையிலான கூட்டணிக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது.
- எம்.ஜி.ஆர் அதிமுக விஜய்க்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு தந்த ஆதரவை அதிகாரப்பூர்வமாக வாபஸ் பெற்றுள்ளது ஜனநாயக முஸ்லீம் மக்கள் கட்சி. தவெக-வின் கொள்கைகள் மற்றும் செயல்பாடுகள் தொடர்பாக ஏற்பட்ட அதிருப்தி காரணமாக இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டதாக கட்சி தரப்பினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
கடந்த பத்து ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக அதிமுகவிற்கு ஆதரவளித்து வந்த ஜேஎம்எம்கே, கடந்தாண்டு முதல்முறையாக தேர்தலை சந்திக்க உள்ள விஜய்யின் தவெகவிற்கு ஆதரவு அளிப்பதாக தெரிவித்தது. இந்நிலையில் இந்த முடிவில் இருந்து விலகி, தற்போது திமுகவிற்கு ஆதரவளிக்க உள்ளதாகவும், தேர்தலில் போட்டியிட திமுகவிடம் வாய்ப்பு கேட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இதுதொடர்பாக பேசிய அக்கட்சியின் நிறுவனத் தலைவர் எம்.எஃப். தமீம்,
'கடந்த எட்டு மாதங்களாக தவெகவோடு பயணித்தோம். அவர்கள் செயல்பாடு சரியில்லாததால் ஆதரவை வாபஸ் பெற்றுள்ளோம். கரூர் சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களை நேரில் சந்திக்க அறிவுறுத்தியும் விஜய் போகவில்லை. வரும் தேர்தலில் திமுக தலைமையிலான அணிக்கு ஆதரவு தர இருக்கிறோம். தேர்தலில் போட்டியிடவும் வாய்ப்பு கேட்டுள்ளோம்' என தெரிவித்துள்ளார்.
இக்கட்சி தனது ஆதரவை திரும்பிப் பெற்றாலும், தமிழ்நாடு முஸ்லீம் லீக், எம்.ஜி.ஆர். அதிமுக விஜய்க்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.