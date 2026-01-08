என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
ராமதாஸ் அறிவிக்கும் கூட்டணிதான் வெற்றி பெறும் - ஸ்ரீகாந்தி
- அரசியலில் என்ன வேண்டுமானாலும் நடக்கும், என்ன மாற்றங்கள் வேண்டுமானாலும் நடக்கும்.
- அன்புமணி அறிவித்த கூட்டணி செல்லாது.
விழுப்புரம் மாவட்டம், திண்டிவனம் தைலாபுரம் தோட்டத்தில் பா.ம.க. நிறுவன தலைவர் டாக்டர் ராமதாஸ் நிருபர்களுக்கு பேட்டியளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:-
* 2 நாட்களில் மூத்த தலைவர்களுடன் கலந்தாலோசித்து யாருடன் கூட்டணி என்பது குறித்து அறிவிக்கப்படும்.
* அ.தி.மு.க. தரப்பில் இருந்து இதுவரை கூட்டணி குறித்து யாரும் பேசவில்லை என்று கூறினார்.
இதைத்தொடர்ந்து பா.ம.க. செயல் தலைவர் ஸ்ரீ காந்தி கூறியதாவது:
* ராமதாஸ் அறிவிக்கும் கூட்டணிதான் வெற்றி பெறும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
