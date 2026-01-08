Live
      ராமதாஸ் அறிவிக்கும் கூட்டணிதான் வெற்றி பெறும் - ஸ்ரீகாந்தி
      விழுப்புரம்

      ராமதாஸ் அறிவிக்கும் கூட்டணிதான் வெற்றி பெறும் - ஸ்ரீகாந்தி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்8 Jan 2026 2:27 PM IST
      • அரசியலில் என்ன வேண்டுமானாலும் நடக்கும், என்ன மாற்றங்கள் வேண்டுமானாலும் நடக்கும்.
      • அன்புமணி அறிவித்த கூட்டணி செல்லாது.

      விழுப்புரம் மாவட்டம், திண்டிவனம் தைலாபுரம் தோட்டத்தில் பா.ம.க. நிறுவன தலைவர் டாக்டர் ராமதாஸ் நிருபர்களுக்கு பேட்டியளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:-

      * 2 நாட்களில் மூத்த தலைவர்களுடன் கலந்தாலோசித்து யாருடன் கூட்டணி என்பது குறித்து அறிவிக்கப்படும்.

      * அரசியலில் என்ன வேண்டுமானாலும் நடக்கும், என்ன மாற்றங்கள் வேண்டுமானாலும் நடக்கும்.

      * அ.தி.மு.க. தரப்பில் இருந்து இதுவரை கூட்டணி குறித்து யாரும் பேசவில்லை என்று கூறினார்.

      இதைத்தொடர்ந்து பா.ம.க. செயல் தலைவர் ஸ்ரீ காந்தி கூறியதாவது:

      * அன்புமணி அறிவித்த கூட்டணி செல்லாது.

      * ராமதாஸ் அறிவிக்கும் கூட்டணிதான் வெற்றி பெறும்.

      இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

