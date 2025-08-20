Live
      திருச்செந்தூர் கோவிலில் இருதரப்பினர் மோதல்: சாமி புறப்பாட்டை பார்க்க காத்திருந்த பக்தர்கள் ஏமாற்றம்
      தூத்துக்குடி

      திருச்செந்தூர் கோவிலில் இருதரப்பினர் மோதல்: சாமி புறப்பாட்டை பார்க்க காத்திருந்த பக்தர்கள் ஏமாற்றம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்20 Aug 2025 1:36 PM IST
      • சாமி சிலைக்கு நகை சாத்துவதில் சிவாச்சாரியார்கள் - திரிசுந்தரர்கள் இடையே ஏற்பட்ட மோதல்
      • சப்பரத்தில் சாமி புறப்பாடு 2 மணி நேரம் தாமதம் ஏற்பட்டது.

      திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் ஆவணித் திருவிழா கடந்த 14-ந் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது.

      திருவிழாவின் 6-ம் நாளான இன்று திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலில் சாமி சிலைக்கு நகை சாத்துவதில் சிவாச்சாரியார்கள் - திரிசுந்தரர்கள் இடையே ஏற்பட்ட மோதலால், சப்பரத்தில் சாமி புறப்பாடு 2 மணி நேரம் தாமதம் ஏற்பட்டது.

      இதனால் சாமி புறப்பாட்டை பார்ப்பதற்காக காத்திருந்த பக்தர்கள் ஏமாற்றம் அடைந்தனர். இதனிடையே கோயில் நிர்வாகத்தினர் மோதலில் ஈடுபட்ட இரு தரப்பினரிடமும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகின்றனர்

