என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
தி.மு.க.வை வீழ்த்தும் சக்திகொண்ட ஒரே தளபதி விஜய் - செங்கோட்டையன்
- கூட்டணிகளை தூளாக்கும் சக்தி த.வெ.க. தலைவர் விஜய்க்கு மட்டும் தான் உண்டு.
- எம்.ஜி.ஆருக்கு பிறகு செல்வாக்கு மிக்க தலைவராக விஜய் உள்ளார்.
மாமல்லபுரத்தில் த.வெ.க. தலைவர் விஜய் தலைமையில் செயல் வீரர்கள் கூட்டம் தொடங்கியது.
மேடையில் விஜய் கொள்கை தலைவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தினார். பின்னர் த.வெ.க. கொள்கை பாடல் இசைக்கப்பட்டது. த.வெ.க. நிர்வாகிகள் அனைவரும் உறுதிமொழி ஏற்றுக்கொண்டனர். இன்று மொழிப்போர் தியாகிகள் தினம் என்பதால், மேடையில் மொழிப்போர் தியாகிகளுக்கு வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.
இதையடுத்து த.வெ.க. நிர்வாகக் குழுத் தலைவர் செங்கோட்டையன் கூறியதாவது:
* தமிழ்நாட்டில் தி.மு.க.வை வீழ்த்தும் சக்தி கொண்ட ஒரே தளபதி தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய்தான்.
* கூட்டணிகளை தூளாக்கும் சக்தி த.வெ.க. தலைவர் விஜய்க்கு மட்டும் தான் உண்டு.
* தி.மு.க., அ.தி.மு.க.வில் இருப்போர் தலைவர்களே இல்லை. எம்.ஜி.ஆருக்கு பிறகு செல்வாக்கு மிக்க தலைவராக விஜய் உள்ளார்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
Next Story