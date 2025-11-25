என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
த.வெ.க. தலைவர் விஜயை சந்தித்த செங்கோட்டையன்?
- விஜய் முன்னிலையில் தமிழக வெற்றிக்கழகத்தில் இணைவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.
- காஞ்சிபுரத்தில் விஜய் மக்கள் சந்திப்பிற்கு பின்னர் இருவரும் சந்தித்தாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
அ.தி.மு.க.வில் இருந்து நீக்கப்பட்ட முன்னாள் அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் விஜயின் தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சியில் இணைய உள்ளதாக சமூக வலைத்தளங்களில் தகவல் பரவியது.
வருகிற 27-ந்தேதி விஜய் முன்னிலையில் தமிழக வெற்றிக்கழகத்தில் இணைவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. இந்த தகவல் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
இந்நிலையில் த.வெ.க. தலைவர் விஜயை செங்கோட்டையன் சந்தித்ததாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
கடந்த 2 தினங்களுக்கு முன்னர் செங்கோட்டையன் விஜயை நேரில் சந்தித்ததாகவும், காஞ்சிபுரத்தில் விஜய் மக்கள் சந்திப்பிற்கு பின்னர் இருவரும் சந்தித்தாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
செங்கோட்டையனுக்கு த.வெ.க.வில் என்ன பதவி அளிப்பது என்பது தொடர்பாக பேச்சுவார்த்தை நடப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
