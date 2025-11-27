Live
      த.வெ.க. நிர்வாகக் குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளராக செங்கோட்டையன் நியமனம்
      சென்னை

      த.வெ.க. நிர்வாகக் குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளராக செங்கோட்டையன் நியமனம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்27 Nov 2025 10:27 AM IST (Updated: 27 Nov 2025 10:31 AM IST)
      • த.வெ.க. அலுவலகத்திற்கு வந்த செங்கோட்டையனை அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்ந் வரவேற்றார்.
      • 4 மாவட்டங்களுக்கு அமைப்பு செயலாளராக செங்கோட்டையன் நியமிக்கப்பட்டார்.

      அ.தி.மு.க.வில் இருந்து நீக்கப்பட்ட செங்கோட்டையன் நேற்று தனது எம்.எல்.ஏ. பதவியை ராஜினாமா செய்தார். இதையடுத்து அவர் த.வெ.க.வில் இணைய உள்ளதாக கூறப்பட்டது.

      இந்நிலையில் த.வெ.க. அலுவலகத்திற்கு வந்த செங்கோட்டையனை அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்ந் வரவேற்றார்.

      இதையடுத்து த.வெ.க. அலுவலகத்தில் அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய், தேர்தல் பிரசார மேலாண்மை பொதுச்செயலாளர் ஆதர் அர்ஜூனா உள்ளிட்ட கட்சி நிர்வாகிகள் முன்னிலையில் செங்கோட்டையன் த.வெ.க.வில் இணைந்தார். அவருடன் அவரது ஆதரவாளர்களும் த.வெ.க.-வில் இணைந்தனர்.

      த.வெ.க.வில் இணைந்த செங்கோட்டையனுக்கு நிர்வாகக் குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் பொறுப்பு தரப்பட்டது. ஈரோடு, கோவை, நீலகிரி, திருப்பூர் 4 மாவட்டங்களுக்கு அமைப்பு செயலாளராகவும் செங்கோட்டையன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

