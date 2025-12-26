என் மலர்tooltip icon
      கூட்டணி பேச்சை அன்புமணி நடத்தக் கூடாது- ராமதாஸ் தரப்பு எச்சரிக்கை
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்26 Dec 2025 8:04 AM IST
      • பா.ம.க. தலைவர் என்று கூறவோ, கட்சியின் பெயர், கொடியை பயன்படுத்தவோ அன்புமணிக்கு உரிமை இல்லை.
      • மீறி அன்புமணியுடன் பேச்சு நடத்தினால் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடரப்படும்.

      சென்னை:

      தமிழ்நாட்டில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான கூட்டணிகளை உறுதிப்படுத்தும் வேலைகளில் அரசியல் கட்சிகள் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளன. இதனிடையே பா.ம.க.வில் தந்தை- மகனுக்குமான மோதல் போக்கு தொடர்ந்து நிலவி வருகிறது.

      இந்த நிலையில், பா.ம.க.வுடனான கூட்டணிப் பேச்சை அன்புமணியுடன் நடத்தக்கூடாது என அரசியல் கட்சிகளுக்கு ராமதாஸ் தரப்பு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

      பா.ம.க. சமூகநீதிப் பேரவை பெயரில் பொது அறிவிப்பு ஒன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதில்,

      * பா.ம.க. பெயரில் தேர்தல் கூட்டணி, அரசியல் முடிவுகளை ராமதாசே மேற்கொள்ள வேண்டும்.

      * பா.ம.க. தலைவர் என்று கூறவோ, கட்சியின் பெயர், கொடியை பயன்படுத்தவோ அன்புமணிக்கு உரிமை இல்லை.

      * பா.ம.க.வுடனான கூட்டணிப் பேச்சை அன்புமணியுடன் நடத்தக்கூடாது.

      * மீறி அன்புமணியுடன் பேச்சு நடத்தினால் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடரப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

