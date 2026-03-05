Live
      வாரிசு அரசியல்: சுதீசுக்கு மாநிலங்களவை எம்.பி.யாக தகுதி இல்லையா? - #Premalatha ஆவேசம்
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்5 March 2026 3:08 PM IST
      • மாநிலங்களவை எம்.பி. சீட் என்ற தே.மு.தி.க.வின் நீண்ட நாள் கனவு நனவாகி இருக்கிறது.
      • சுதீஷ் தொடங்கி கட்சியில் உள்ள அனைவரும் எனக்கு சமம் தான்.

      தி.மு.க. கூட்டணியில் தே.மு.தி.க.விற்கு ஒரு மாநிலங்களவை சீட் ஒதுக்கப்பட்டது குறித்து அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

      * மாநிலங்களவை எம்.பி. சீட் என்ற தே.மு.தி.க.வின் நீண்ட நாள் கனவு நனவாகி இருக்கிறது.

      * தே.மு.தி.க.விற்கு முன்னதாகவே மாநிலங்களவை எம்.பி. சீட் கிடைத்திருக்க வேண்டும். சற்று காலதாமதமாக கிடைத்துள்ளது.

      * 2024-ல் தே.மு.தி.க.விற்கு மாநிலங்களவை எம்.பி. சீட் கொடுத்திருக்க வேண்டியது, அது நடக்காமல் போனது.

      * மாநிலங்களவை எம்.பி.யாக இந்திய அளவில் ஜனநாயக கடமையாற்ற உள்ள சுதீசுக்கு வாழ்த்துகள்.

      வாரிசு அரசியல் தொடர்பான கேள்விக்கு,

      * சுதீஷ் கட்சியின் ஆரம்பத்தில் இருந்து உழைக்கவில்லையா?

      * தே.மு.தி.க. தொண்டர்களின் விருப்பத்தின்பேரில் விஜயபிரபாகரன் கடந்த தேர்தலில் போட்டியிட்டார்.

      * சுதீஷ், விஜய பிரபாகரன் தவிர வேறு யார் எங்கள் குடும்பத்தில் இருந்து கட்சியில் இருக்கிறார்கள்?

      * கட்சியின் தொடக்கம் முதல் உழைத்த சுதீசுக்கு மாநிலங்களவை எம்.பி.யாக தகுதி இல்லையா?

      * விமர்சிப்பவர்கள் விமர்சித்துக்கொண்டே தான் இருப்பார்கள். சுதீஷ் தொடங்கி கட்சியில் உள்ள அனைவரும் எனக்கு சமம் தான்.

      இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

      Rajyasabha election DMDK premalatha vijayakanth lk sudhish மாநிலங்களவை தேர்தல் தேமுதிக பிரேமலதா விஜயகாந்த் எல்கே சுதீஷ் 
