என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
ராஜீவ் காந்தி பிறந்தநாள்- நினைவிடத்தில் எம்.பி. விஜய்வசந்த் மரியாதை
- ராஜீவ் காந்தியின் பிறந்தநாளையொட்டி அவரது நினைவிடத்தில் காங்கிரஸ் தலைவர்கள் அஞ்சலி செலுத்தினர்.
- கன்னியாகுமரி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் விஜய்வசந்த் டெல்லியில் உள்ள அவரது ராஜீவ் காந்தி நினைவிடத்தில் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.
நாடு முழுவதும் மறைந்த காங்கிரஸ் தலைவரும் முன்னாள் பிரதமருமான ராஜீவ் காந்தியின் பிறந்தநாள் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. ராஜீவ் காந்தியின் பிறந்தநாளையொட்டி அவரது நினைவிடத்தில் காங்கிரஸ் தலைவர்கள் அஞ்சலி செலுத்தினர்.
ராஜீவ் காந்தியின் 81-வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, கன்னியாகுமரி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் விஜய்வசந்த் டெல்லி ராஜ்காட் வீர்பூமியில் உள்ள அவரது நினைவிடத்தில் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.
Next Story