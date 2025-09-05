Live
      செங்கோட்டையனுக்கு உறுதுணையாக இருப்பேன்- ஓ.பன்னீர்செல்வம்
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்5 Sept 2025 11:10 AM IST
      • செங்கோட்டையன் எடுக்கக்கூடிய அனைத்து முயற்சிகளுக்கும் தனக்கு சம்மதம்.
      • அனைவரும் ஒன்றானால்தான் அ.தி.மு.க. ஆட்சியில் அமரும் என்று உறுதியாக நம்புகிறோம்.

      பிரிந்தவர்கள் ஒன்றிணைய வேண்டும் என அ.தி.மு.க. முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் வலியுறுத்தி உள்ளார். செங்கோட்டையனின் கருத்தை முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆதரித்துள்ளார்.

      இதுதொடர்பாக ஓ.பன்னீர்செல்வம் கூறுகையில்,

      * பிரிந்தவர்களை ஒன்றிணைக்க முயலும் செங்கோட்டையனுக்கு உறுதுணையாக இருப்பேன்.

      * செங்கோட்டையன் எடுக்கக்கூடிய அனைத்து முயற்சிகளுக்கும் தனக்கு சம்மதம்.

      * அனைவரும் ஒன்றானால்தான் அ.தி.மு.க. ஆட்சியில் அமரும் என்று உறுதியாக நம்புகிறோம் என்றார்.

