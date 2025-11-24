Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தி.மு.க.வுக்கு விஜய் போட்டியே இல்லை - அமைச்சர் ரகுபதி
      X
      புதுக்கோட்டை

      தி.மு.க.வுக்கு விஜய் போட்டியே இல்லை - அமைச்சர் ரகுபதி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்24 Nov 2025 10:13 AM IST
      • விஜய் ஆச்சரியக்குறியோ, தற்குறியோ எங்களுக்கு தெரியாது. தி.மு.க.வுக்கு தேர்தல் தான் குறி.
      • களத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லோரையும் நாங்கள் சமமாகத்தான் பார்க்கிறோம்.

      புதுக்கோட்டையில் அமைச்சர் ரகுபதி செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

      * த.வெ.க. தலைவர் விஜய் தரக்குறைவாக விமர்சித்து தரம் தாழ்த்திக்கொள்கிறார்.

      * மக்கள் மத்தியில் தனது தரத்தை விஜயே தாழ்த்திக் கொள்ளும் நிலையில் நாங்கள் எதிர்வினை ஆற்ற வேண்டியதில்லை.

      * விஜய் ஆச்சரியக்குறியோ, தற்குறியோ எங்களுக்கு தெரியாது. தி.மு.க.வுக்கு தேர்தல் தான் குறி.

      * எங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் யாரும் எதிரி இல்லை.

      * தி.மு.க.வுக்கு விஜய் போட்டியே இல்லை.

      * விஜய் உள்ளிட்ட யாரைக் கண்டும் அஞ்ச வேண்டிய அவசியம் தி.மு.க.விற்கு இல்லை.

      * எங்களுக்கு போட்டி என்று யாரும் இல்லை.

      * பா.ஜ.க.வின் 'C' டீம்தான் விஜய். முன்பு ஸ்லீப்பர்செல்களாக இருந்து அரசியல் களத்திற்கு வந்துள்ளனர்.

      * களத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லோரையும் நாங்கள் சமமாகத்தான் பார்க்கிறோம்.

      * திராவிட இயக்க வரலாற்றை இளைய தலைமுறை அறியச் செய்யும் திருவிழா.

      இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

      DMK Minister Regupathy TVK Vijay விஜய் தவெக திமுக அமைச்சர் ரகுபதி 
      Next Story
      ×
        X