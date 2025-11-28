Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      பா.ஜ.க.வின் ஸ்லீப்பர் செல் செங்கோட்டையன் - அமைச்சர் ரகுபதி
      X
      புதுக்கோட்டை

      பா.ஜ.க.வின் ஸ்லீப்பர் செல் செங்கோட்டையன் - அமைச்சர் ரகுபதி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்28 Nov 2025 12:05 PM IST
      • த.வெ.க.வை பா.ஜ.க.வுக்கு இழுத்து வர வேண்டும் என்பது தான் செங்கோட்டையனுக்கு அசைன்மென்ட்.
      • தமிழகத்தில் தற்போது முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தலைமையில் புனிதமான ஆட்சி தான் நடைபெறுகிறது.

      புதுக்கோட்டையில் சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதி செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

      * பா.ஜ.க.வின் ஸ்லீப்பர் செல் தான் செங்கோட்டையன்.

      * த.வெ.க.வை பா.ஜ.க.வுக்கு இழுத்து வர வேண்டும் என்பது தான் செங்கோட்டையனுக்கு அசைன்மென்ட்.

      * அமித் ஷா அழைத்தால் ஓடுவார். இன்றைக்கும் ரிமோட் கண்ட்ரோலில் இயங்கிக்கொண்டிருப்பவர்.

      * செங்கோட்டையனை பா.ஜ.க. ஏமாற்றி இருந்தால் அவர் ஏன் த.வெ.க.வுக்கு செல்ல வேண்டும்?

      * செங்கோட்டையன் ராஜினாமா செய்யும் முடிவிற்கு வந்த பிறகு நட்பு ரீதியில் வாருங்கள் என்று சேகர்பாபு அழைத்து இருக்கலாம்.

      * தமிழகத்தில் தற்போது முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தலைமையில் புனிதமான ஆட்சி தான் நடைபெறுகிறது.

      இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

      Minister Regupathy BJP Sengottaiyan பாஜக செங்கோட்டையன் அமைச்சர் ரகுபதி தவெக 
      Next Story
      ×
        X