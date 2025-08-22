என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
விஜய், அண்ணா வழியில் சென்று தி.மு.க.வை வீழ்த்துவேன் என சொல்வதே வேடிக்கைதான்- சீமான்
- ஆகச்சிறந்த கொள்கை கோட்பாடுகளை வைத்து தான் வீழ்த்த முடியும்.
- விஜய் முகத்திற்காக ஓட்டுப் போடுவார்களா என பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
மதுரையில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் 2வது மாநில மாநாடு நேற்று நடைபெற்றது. அப்போது, அனைத்துக் கட்சி தலைவர்களையும் தாக்கி விஜய் கருத்துகளை பேசினார்.
இதுதொடர்பாக சீமானிடம் கேள்வி கேட்கப்பட்டது.
அதற்கு பதில் அளித்த அவர்," 2011-ல் விஜயகாந்திற்காக வாக்கு சேகரித்தவன் நான். அப்போது அவருக்கு ஆதரவாக விஜய் வரவில்லை" என்று கேள்வி எழுப்பினார்.
இதுகுறித்து சீமான் மேலும் கூறியதாவது:-
60 ஆண்டுகளுக்கு மேல அதிகாரத்தில் இருக்கும் ஒரு சித்தாந்தத்தை வெறும் சினிமாவை வைத்து வீழ்த்திவிட முடியாது அண்ணா வழியில் சென்று திமுகவை வீழ்த்துவேன் என சொல்வதே வேடிக்கையாக உள்ளது.
முகம் இன்று இருப்பதுபோல் அடுத்த 5 ஆண்டுகளுக்கு இருக்காது: விஜய் முகத்திற்கு வாக்கு செலுத்துவார்களா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
2011-ல் விஜயகாந்திற்காக வாக்கு சேகரித்தவன் நான். அப்போது அவருக்கு ஆதரவாக விஜய் வரவில்லை
இவ்வாறு கூறினார்.