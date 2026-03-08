என் மலர்
"அப்பா"-வின் ஆட்சியில் பாலியல் இச்சைக்கு பலியான அடுத்த குழந்தை..!- நயினார் நாகேந்திரன் கண்டனம்
- அப்பா”-வின் ஆட்சியில் பாலியல் இச்சைக்கு பலியான அடுத்த குழந்தை.
- மன அழுத்தத்திலும் தவித்துக் கொண்டிருப்பது தான் “நாடு போற்றும் நல்லாட்சி”யின் லட்சணமா?
திமுக ஆட்சியில் பாலியல் வேட்டையாடப்பட்ட பெண் பிள்ளைகள் என தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து நயினார் நாகேந்திரன் எக்ஸ் தளத்தில் கூறியிருப்பதாவது:-
"அப்பா"-வின் ஆட்சியில் பாலியல் இச்சைக்கு பலியான அடுத்த குழந்தை!
நாமக்கல் மாவட்டம் அருகேயுள்ள குமாரபாளையம் பகுதியில், வீட்டிற்கு அருகில் விளையாடிக் கொண்டிருந்த 7 வயது சிறுமியை கடத்தி இளைஞன் ஒருவன் பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ள சம்பவம் பதை பதைக்க வைக்கின்றது.
ஈரோடு அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமி முழு மன மற்றும் உடல் ஆரோக்கியத்துடன் விரைவில் குணமடைய நாம் அனைவரும் உறுதுணையாக நிற்போம்.
சட்டம் ஒழுங்கு சந்தி சிரிக்கும் திமுக வின் அவல ஆட்சியில், பொதுமக்கள் நடமாட்டம் நிறைந்த பகுதியில் வீட்டருகே விளையாடிக் கொண்டிருந்த பெண் குழந்தையைக் கடத்தி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யுமளவிற்கு குற்றவாளிக்குத் துணிச்சல் மிகுந்துள்ளது வெட்கக்கேடானது.
தம்மை நம்பி வாக்களித்த பெண்களையும், அவர்களின் குழந்தைகளையும் பாதுகாக்கத் தவறிய முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள், இனி எந்த முகத்தை வைத்துக் கொண்டு தமிழகப் பெண்களை எதிர்கொள்வார்? திமுகவின் கேடுகெட்ட நிர்வாகத்தால் பெண் பிள்ளைகளைப் பெற்றவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் அதீத அச்சத்திலும், மன அழுத்தத்திலும் தவித்துக் கொண்டிருப்பது தான் "நாடு போற்றும் நல்லாட்சி"யின் லட்சணமா?
திமுக ஆட்சியில் பாலியல் வேட்டையாடப்பட்ட பெண் பிள்ளைகளின் உளக் காயங்களை "வெல்லும் தமிழ்ப் பெண்கள்" என்ற விளம்பர விழா மூலம் மூடி மறைத்து விட முடியுமா? திரு. மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் அரசியல்வாதியாக அல்லாமல் உண்மையிலேயே "ஒரு அப்பா" ஸ்தானத்தில் இருந்து யோசித்துப் பார்த்தால், "திராவிட மாடல்" போன்றதொரு பெண்கள் விரோத அரசை அவர் மன்னிப்பாரா?
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.