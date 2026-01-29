Live
      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      உதயநிதி முதலமைச்சராக வருவது ஒருபோதும் நடக்காது... இதுதான் தி.மு.க.விற்கு இறுதித்தேர்தல் - இ.பி.எஸ்.
      சேலம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்29 Jan 2026 2:51 PM IST
      • 2026 தேர்தலில் அ.தி.மு.க. கூட்டணி பெருவாரியான இடங்களில் வெற்றி பெறும்.
      • அ.தி.மு.க. ஆட்சியில் கடன் அதிகமாகி விட்டது என தி.மு.க. கூறுவது அனைத்தும் பொய்.

      சேலம் மாவட்டம் ஓமலூரில் மாற்றுக்கட்சியினர் அ.தி.மு.க.வில் இணையும் விழா நடைபெற்றது. அதில் பங்கேற்று பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியதாவது:

      * தி.மு.க.வை பற்றி மக்கள் நன்றாக தெரிந்து கொண்டார்கள். வரும் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று அ.தி.மு.க. ஆட்சியை பிடிக்கும்.

      * 2026 தேர்தலில் அ.தி.மு.க. கூட்டணி பெருவாரியான இடங்களில் வெற்றி பெறும்.

      * அ.தி.மு.க. ஆட்சியில் கடன் அதிகமாகி விட்டது என தி.மு.க. கூறுவது அனைத்தும் பொய்.

      * மக்களின் வரிப்பணத்தில் பலகோடி ரூபாய் விளம்பரம் செய்யப்படுகிறது.

      * உதயநிதி முதலமைச்சராக வருவது ஒருபோதும் நடக்காது.

      * வரும் சட்டசபை தேர்தல் தான் தி.மு.க.விற்கு இறுதித்தேர்தல், மக்கள் சரியான தண்டனை கொடுப்பார்கள்.

      இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

      ADMK Edappadi Palaniswami Udhayanidhi Stalin அதிமுக எடப்பாடி பழனிசாமி உதயநிதி ஸ்டாலின் 
