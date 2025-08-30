என் மலர்
அண்ணாமலை குறித்து விமர்சிக்க வேண்டாம்: அதிமுக நிர்வாகிகளுக்கு இபிஎஸ் அறிவுறுத்தல்..!
- அண்ணாமலை நம்மை பற்றி எதுவும் பேசுவதில்லை.
- நீங்களும் அவரை பற்றி எதுவும் பேச வேண்டாம்.
அதிமுக மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டம் அதிமுக தலைமையகத்தில் இன்று எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் நடைபெற்றது. அப்போது வருகின்ற சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திப்பது தொடர்பாக தீவிர ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது.
இந்த கூட்டத்தின்போது, தமிழக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலையை விமர்சிக்க வேண்டாம் என் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவுறுத்தியுள்ளார். அண்ணாமலை நம்மை பற்றி எதுவும் பேசுவதில்லை. நீங்களும் அவரை பற்றி எதுவும் பேச வேண்டாம். கூட்டணியில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தமு தேவையற்ற விவாதங்களை தவிர்க்குமாறும் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
கூட்டணிக்குள் சலசலப்பு ஏற்படாதா? என பலர் காத்திருப்பதால் அதற்கு இடம் தந்து விடக்கூடாது எனவும் அறிவுறுத்தியுள்ளார். அத்துடன் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான பணிகளை மேலும் வேகப்படுத்துமாறும் நிர்வாகிகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார்.
சமீபத்தில் நெல்லையில் நடைபெற்ற பாஜக கூட்டத்தில் அண்ணாமலை பேசும்போது "எடப்பாடி பழனிசாமியை முதலமைச்சராக்க பாடுபட வேண்டும்" எனக் குறிப்பிட்டிருந்தார்.