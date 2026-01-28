என் மலர்
அ.தி.மு.க-வை அட்டாக் செய்ய வேண்டாம்- ஆதவ் அர்ஜுனா
- தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கும், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை.
- ஒரு காலத்திலும் எங்களுக்குள் பிளவு ஏற்படாது.
தவெக தேர்தல் மேலாண்மை பொதுச்செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா கூறியதாவது:-
தவெக vs திமுக என்பதில் ஃபைனலுக்கு வந்துவிட்டோம், அதிமுகவை அட்டாக் செய்ய வேண்டாம்.
தலைவர் சொன்னதைப்போல தவெக தொண்டர்கள் திமுகவை மட்டும் ஃபோகஸ் செய்யுங்கள், அதிமுகவை அட்டாக் செய்து நேரத்தை வீணடிக்க வேண்டாம்.
அதிமுக மீது மக்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை; அக்கட்சி எந்தக் கூட்டணி உருவாக்கினால் நமக்கென்ன?
இன்று தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கும், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை.
வேங்கை வயல், வடகாடு, மதுரையில் கொடிக்கம்பம் ஏற்றும் சர்ச்சை உள்ளிட்டவையில் திருமாவளவனுக்கு இந்த ஆட்சியில் என்ன மரியாதை கொடுக்கப்பட்டது.
திருமாவின் மனசு எனக்கு தெரியும், என்னுடைய மனசு திருமாவுக்கு தெரியும், ஒரு காலத்திலும் எங்களுக்குள் பிளவு ஏற்படாது .
பாஜகவின் பி டீம் என்று தவெகவை திமுகவினர் கூறுகின்றனர்; பாஜகவின் பி டீம் திமுகதான்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.