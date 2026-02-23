என் மலர்
தி.மு.க.-காங்கிரஸ் கூட்டணி பற்றிய கேள்விக்கு சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார் பதிலடி
- அரசியல் கட்சிகள் தேர்தல் பணிகளில் மும்முரம் காட்டி வருகின்றன.
- இரு கட்சிகளுக்கும் இடையே பெரிய பிளவை உருவாக்கியது.
2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சட்டமன்ற தேர்தலை ஒட்டி அரசியல் கட்சிகள் கூட்டணி மற்றும் தொகுதி பங்கீடு என தேர்தல் பணிகளை முடுக்கிவிட்டுள்ளன. இந்த நிலையில், தி.மு.க. மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சிகளின் கூட்டணி பற்றிய கேள்விக்கு த.வெ.க. நிர்வாகி சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார் பதிலளித்துள்ளார்.
இது குறித்து பேசிய அவர், "காங்கிரஸ் மற்றும் தி.மு.க. இடையே வலுவான கூட்டணி இருப்பதாக மு.க. ஸ்டாலின் கூறினார். கடந்த ஒரு மாதத்தில் நாம் காணக்கூடியது என்னவென்றால், தி.மு.க. அமைச்சர்களும், தி.மு.க. மாவட்டச் செயலாளர்களும் காங்கிரசை பற்றி தவறாக பேசுகிறார்கள். இது இரு கட்சிகளுக்கும் இடையே பெரிய பிளவை உருவாக்கியது.
தி.மு.க.வின் வழிமுறை அவர்களின் கூட்டணி கட்சியை அச்சுறுத்துவதோடு அவர்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதை உறுதி செய்கிறது. பெரும்பாலான காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் மற்றும் தலைவர்கள், கூட்டணியில் தொடர்ந்தாலும், தி.மு.க. தங்கள் கூட்டணியில் போட்டியிடும் அனைத்து காங்கிரஸ் வேட்பாளர்களும் தேர்தலில் தோல்வியடைவதை உறுதி செய்யும் என்று பேசுவதை என்னால் காண முடிந்தது," என்றார்.