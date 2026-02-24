என் மலர்
45 இடங்களை கோரும் காங்கிரஸ்? மறுக்கும் தி.மு.க. - நீடிக்கும் இழுபறி
- தொகுதி பங்கீட்டை முன்னெடுக்க டி.ஆர். பாலு தலைமையில் 7 பேர் கொண்ட குழுவை திமுக அமைத்துள்ளது.
- முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை அகில இந்திய காங்கிரஸ் பொதுச்செயலாளர் கே.சி.வேணுகோபால் சந்தித்தார்.
நீண்ட நாட்களாக காத்திருந்த காங்கிரஸுக்கு ஆசுவாசம் அளிக்கும் விதமாக தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தையைத் நேற்று முன்தினம் (பிப்.22) தொடங்கியது தி.மு.க.
தொகுதி பங்கீட்டை முன்னெடுக்க டி.ஆர். பாலு தலைமையில் 7 பேர் கொண்ட குழுவை திமுக அமைத்துள்ளது. இந்தக் குழு முஸ்லீம் லீக் கட்சியுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியது. முஸ்லீக் லீக் சார்பில் 5 தொகுதிகள் கேட்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால் தி.மு.க. 2 தொகுதிகளை மட்டுமே கொடுக்க முன்வந்துள்ளதாக தெரிகிறது.
இதனைத்தொடர்ந்து மதிமுக பேச்சுவார்த்தை நடத்தியது. கடந்த முறை 6 இடங்களில் போட்டியிட்ட நிலையில், இந்த முறை இரட்டை இலக்க எண்ணிக்கையில் தொகுதிகளைக் கோருகிறது. மேலும் ஒரு ராஜ்யசபா இடத்தையும் கோரியுள்ளது. தொடர்ந்து கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள கட்சிகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்த குழுக்களை அமைத்து ஆயத்தமாகி வருகின்றன.
இந்நிலையில் காங்கிரஸ் 45 இடங்களை கோரியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. தி.மு.க. தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தையை தொடங்கிய அன்றே முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை அகில இந்திய காங்கிரஸ் பொதுச்செயலாளர் கே.சி.வேணுகோபால் சந்தித்தார். இந்த சந்திப்பின்போது அவர் 45 இடங்களை கோரியதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
ஆனால் தி.மு.க. இத்தனை இடங்களை கொடுக்க முன்வர தயங்குகிறது. காரணம் கூட்டணிக் கட்சிகளைத் திருப்திப்படுத்தும் அதே வேளையில், தி.மு.க. தனித்துப் பெரும்பான்மை பெறும் வகையில் சுமார் 165-170 தொகுதிகளில் போட்டியிடத் திட்டமிட்டுள்ளது.
அதேவேளை காங்கிரஸின் உள் மதிப்பீட்டின்படி, தி.மு.க. 2021 இல் 173 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு, 133 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று 40 தொகுதிகளில் தோல்வியடைந்தது. பெரும்பாலும் இந்த 40 தொகுதிகளில் அ.தி.மு.க. மற்றும் பா.ஜ.க.விடம் தோல்வியடைந்தது. இந்த தோல்வியடைந்த தொகுதிகளில் குறைந்தது 20 இடங்களை தங்களுக்கு ஒதுக்கினால் வெற்றி பெற வாய்ப்புள்ளதாக காங்கிரஸ் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இருப்பினும், கடந்த 2021 தேர்தலைப் போலவே 25 இடங்கள் அல்லது அதற்குச் சற்று கூடுதலாக (27-28) வழங்கவே திமுக விரும்புவதால் முதற்கட்டப் பேச்சுவார்த்தையில் இழுபறி நீடிக்கிறது. 2021-ல் நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில், போட்டியிட்ட 25 தொகுதிகளில் 18 இடங்களில் காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்றது. 2016 சட்டமன்றத் தேர்தலில் காங்கிரஸ் 41 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு 8 இடங்களில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.