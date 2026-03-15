      MK Stalin| தமிழ்நாடு தமிழ்ப் பெயர்களால் நிறையட்டும்- முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பதிவு
      

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்15 March 2026 10:42 AM IST
      சென்னை:

      முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் எக்ஸ் தள பக்கத்தில் 'தமிழ்நாடு தமிழ்ப் பெயர்களால் நிறையட்டும்' வெளியிட்டுள்ள பதிவில்,

      நான் நடத்தி வைக்கும் ஒவ்வொரு திருமணத்திலும், 'பிறக்கின்ற குழந்தைகளுக்கு அழகான தமிழ் பெயர்களைச் சூட்டுங்கள்' என மணமக்களிடம் கோரிக்கை வைப்பேன்.

      அதற்கான பெயர்களையும் அவற்றின் பொருளோடு சேர்த்து உங்களுக்கு இப்போது வழங்கியிருக்கிறோம்.

      தொடர்ந்து புதிய பெயர்களைப் பதிவேற்றுவோம். நீங்களும் பரிந்துரைத்துப் பங்களிக்கலாம் என கூறியுள்ளார்.



      MK Stalin DMK TN Govt முக ஸ்டாலின் திமுக தமிழக அரசு 
