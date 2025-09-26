Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தெலுங்கானாவில் காலை உணவுத்திட்டம்- ரேவந்த் ரெட்டி அறிவிப்புக்கு நன்றி தெரிவித்த மு.க.ஸ்டாலின்
      X
      சென்னை

      தெலுங்கானாவில் காலை உணவுத்திட்டம்- ரேவந்த் ரெட்டி அறிவிப்புக்கு நன்றி தெரிவித்த மு.க.ஸ்டாலின்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்26 Sept 2025 9:23 AM IST (Updated: 26 Sept 2025 9:24 AM IST)
      • தெலுங்கானாவில் காலை உணவுத்திட்டம் அமல்படுத்தப்படும் என்ற உங்களது அறிவிப்பு நிகழ்ச்சியை மேலும் அற்புதமாக்கியது.
      • கல்வியில் தமிழ்நாட்டின் முன்னோடிப் பாதை முழு இந்தியாவிற்கும் வழி வகுக்கும் என்பதை நீங்கள் மீண்டும் உறுதிப்படுத்தி உள்ளீர்கள்.

      கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற தெலுங்கானா முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டிக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நன்றி தெரிவித்துள்ளார். இதுதொடர்பாக முதலமைச்சர் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில்,

      கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றதற்கு தெலுங்கானா முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டிக்கு நன்றி.

      தெலுங்கானாவில் அடுத்த கல்வியாண்டு முதல் காலை உணவுத்திட்டம் அமல்படுத்தப்படும் என்ற உங்களது அறிவிப்பு நிகழ்ச்சியை மேலும் அற்புதமாக்கியது.

      புதுமைபென், நான் முதல்வன் மற்றும் தமிழ் புதல்வன் போன்ற எங்கள் முதன்மைத் திட்டங்களைப் பாராட்டுவதன் மூலம், கல்வியில் தமிழ்நாட்டின் முன்னோடிப் பாதை முழு இந்தியாவிற்கும் வழி வகுக்கும் என்பதை நீங்கள் மீண்டும் உறுதிப்படுத்தி உள்ளீர்கள்.

      இவ்வாறு அதில் தெரிவித்துள்ளார்.

      MK Stalin Revanth Reddy Breakfast Scheme Telangana தெலுங்கானா காலை உணவுத்திட்டம் ரேவந்த் ரெட்டி முக ஸ்டாலின் 
      Next Story
      ×
        X