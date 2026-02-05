என் மலர்
தி.மு.க அரசை கண்டித்து அ.தி.மு.க ஆர்ப்பாட்டம் அறிவிப்பு
- அனைத்து ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகங்கள் முன்பு 13ம் தேதி காலை 10 மணிக்கு ஆர்ப்பாட்டம்.
- அதிமுக அனைத்து முக்கிய நிர்வாகிகள் கலந்து கொள்ள வேண்டும்.
125 நாள் வேலைத்திட்டத்தை சீர்குலைக்க முயலும் திமுக அரசை கண்டித்து அதிமுக சார்பில் தமிழகம் முழுவதும் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து மேலும் கூறிய அவர்," மாநிலம் முழுவதும் அனைத்து ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகங்கள் முன்பு 13ம் தேதி காலை 10 மணிக்கு ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும்.
போராட்டத்தில் அதிமுக எம்பிக்கள், எம்எல்ஏக்கள் உள்ளிட்ட முக்கிய நிர்வாகிகள் கலந்து கொள்ள வேண்டும்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
